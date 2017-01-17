Запад гнобит Трампа за "русский компромат"

Кончаловский расстался с женой Крещенские купания Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Политика

Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по закону Димы Яковлева

Решение Европейского суда – вмешательство во внутренние дела России
Политика

Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток

Президент России резко раскритиковал заказчиков компромата на избранного президента США

партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
17:45
Бузову в неглиже разнесли в щепки
17:37
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты
17:33
Красиво сделанные зубы больше не в моде
17:21
Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе (видео)
17:05
Дочь Пригожина показала своего главного мужчину
17:02
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника
16:30
Охотник спас провалившихся под лед кабанов (видео)
16:29
Пьяный священник хотел сбежать с места ДТП
16:19
Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку
16:13
Лучшие роли Джима Керри
16:05
Патриарх Кирилл свалился с простудой
16:05
Дочь Виторгана похожа на Собчак (видео)
15:58
Пресс-конференция Путина и Додона. Online
15:52
Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде
15:51
Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей
15:47
Значение имени Людмила
15:35
Беременность Натали стала для ее мужа сюрпризом
15:27
Кушанашвили поиздевался над ситуацией с Пугачевой
15:19
Умер известный художник Сергей Куприянов
15:14
Мужчина вел Facebook жены в попытке скрыть ее убийство
15:12
Как правильно подготовиться к крещенскому купанию
15:01
Челябинская массажистка расчленила мужа после ссоры
15:01
Спящие под одеялом коты покорили Сеть
14:55
Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде
14:48
"Шалунишка" Юлия Началова переборщила с обнажением
14:38
Где в России живут самые злостные должники
14:30
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
14:28
В Сети зря поиздевались над Лукашенко
14:12
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
14:02
Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
14:02
Скорым разрешат таранить машины после скандала с автохамкой
13:58
Украина потеряла миллиард из-за торговой войны с Россией
13:54
Больная раком певица после операции: Ад существует
13:53
Раздевшаяся беременная Гордон о разрыве с любимым
13:47
В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
13:44
Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
13:36
В Давосе открылся Всемирный экономический форум
13:27
Священника выгнали с работы после пьяного ДТП
13:24
Американцы выиграли у России суд по делу о "законе Димы Яковлева"
13:09
Самые безумные диеты XX века
13:08
Киркоров странно поздравил Николаева
13:06
Рынска разразилась бранью из-за отравления
13:05
Выживший Элвис Пресли появился на публике
13:05
При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
12:57
Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь
12:44
Знаменитости с усами
12:42
Нагиев очень тяжело пережил развод
12:38
Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев
12:17
Кремль о поломке самолета Путина
12:16
Песков: Русские предпочитают вкусные деликатесы
12:09
Мама Воробьева о предательстве: Бог все видит
12:06
Россияне рассказали о планах на 2017 год
12:01
В Москве ограбили королеву красоты
12:00
Бузова обидела известную актрису
11:55
Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
11:49
Астролог назвала опасные дни 2017 года
11:44
Сергея Зверева закидали трусами и лифчиками
11:44
Узбек признался в бойне в турецком клубе
11:32
Собчак упрекнула россиян в плохом вкусе
11:31
В Японии перевернулся грузовик с кислотой
11:26
Голый москвич чудом спасся от таксиста-насильника (видео)
11:26
Стас Михайлов: Трагедия живет в нашем доме
11:22
Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве
11:17
Спасатели прекратили поиски Boeing MH370
11:02
Певица Натали: Да, я жду ребенка
10:59
Украина назвала войну с историей уходом от варварства
10:51
Изменившегося Агутина сравнили с Шварценеггером
10:46
Звезду Мариинки похоронят на Волковском кладбище
10:28
За машинистами метро проследят при помощи датчиков
10:04
Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика
09:47
Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
09:46
"Единая Россия". Перемены
09:26
Какая погода ожидает россиян на Крещение
09:09
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
08:44
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
08:43
Самолет Путина получил повреждения
08:37
Ле Пен: Крым никогда не был украинским
08:32
Что ждет зарплаты россиян
08:22
Тарасов высказался о Бузовой после развода
08:07
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
05:46
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
00:48
Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
21:55
Американцы разлюбили Трампа
21:40
Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:20
Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге
21:11
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
20:52
Депутатов хотят лишить пенсионных доплат
20:48
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
20:33
Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей
20:32
Создана новая вакцина от туберкулеза
20:12
В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину
20:08
Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
19:56
Ученые назвали самый депрессивный день в году
19:36
Елизавета II перенесла сильный приступ
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:02
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:54
У Воробьева случился эмоциональный взрыв
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Политика

Запад гнобит Трампа за "русский компромат"

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
Западные средства массовой информации продолжают попытки унизить избранного президента США Дональда Трампа. Очередным актом этой бессильной комедии стал фильм британского журналиста Джона Суини "Трамп – кандидат Кремля?".
прочитано 343 раза

"Выпуская документальный фильм с громким и спорным заголовком, британские журналисты пытались разобраться в том, почему при всех видимых шансах кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, победу в выборах внезапно одержал одиозный миллиардер", – пишет информационное издание РИА ФАН. Тем не менее все свелось к обычному голословному обвинению избранного президента США.

ПО ТЕМЕ

США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа

Трамп поставил условие по санкциям против России

Американцы разлюбили Трампа

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

В документальном фильме его автор Джон Суини встречается с несколькими экспертами, которые "подтверждают" ранее высказанные западными СМИ тезисы о связи нового главы Белого дома с Кремлем. И главным доказательством здесь, по мнению британского журналиста, являются хакерские атаки со стороны России, якобы имевшие место во время предвыборной кампании в США.

"Доказать" пассажи Суини призвали руководителя занимающейся кибербезопасностью американской компании CrowdStrike Дмитрия Альперовича. По его мнению, "неопровержимым доказательством" участия русских хакеров является якобы фрагмент некоего кода на кириллице, который оставили после себя взломщики.

Напомним, ранее американское издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится, что в 2013 году Трамп приезжал в Москву и останавливался в номере отеля Ritz Carlton. Чтобы символически насолить президенту США, который побывал до этого в том же отеле, республиканец якобы вызывал к себе в номер проституток и устраивал извращенные оргии.  

Издание также утверждало, что российские службы тайно записали развлечения Трампа, чтобы с помощью компромата оказывать на него влияние. В статье подчеркивалось, что "секретное досье" на миллиардера "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента.

Автор: Иван Поляков17 января 2017, 16:28

Политика

Путин об обидчиках Трампа: Хуже проституток
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
Лавров осадил украинского журналиста
Запад гнобит Трампа за "русский компромат"

Шоу-бизнес

Бузову в неглиже разнесли в щепки
Дочь Пригожина показала своего главного мужчину
Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку
Дочь Виторгана похожа на Собчак (видео)

Проишествия

Узбек признался в бойне в турецком клубе
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Lifestyle

Лучшие роли Джима Керри
Кончаловский откровенно рассказал о личной жизни
Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом
Выживший Элвис Пресли появился на публике
Шоу-бизнес

Тарасов высказался о Бузовой после развода

Бывший муж ведущей "Дома-2" дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика

Звезда рассказала о чувствах к президенту
Авто

Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде

Бизнесмен пригрозил дочери ссылкой в другой город

Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку

Известный телеведущий сделал официальное заявление

Гороскоп

Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей

Фоторепортажи

Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами
Знаменитости с усами
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Коллекторы похитили дочь бизнесмена из-за чужих долгов
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru