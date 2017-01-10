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Савченко скрыла второй список пленных украинцев
Савченко, проигнорировавшая угрозы тюремным сроком Службы безопасности Украины (СБУ) в случае публикации списков пленных и пропавших без вести, рассказала о новом подобном списке. Депутат решила не отступать от своей позиции в этом отношении.
"Есть еще список, который я не доработала и не могу опубликовать, потому что не знаю... – это список разыскиваемых, но не понятно, сколько людей может оставаться живыми", – цитирует Савченко НСН. Кроме того, народная избранница объяснила, зачем пошла на такой рискованный для себя шаг – публикацию списков пленных.
"Для того, чтобы после этого закончились спекуляции, и ни Москва, ни Киев не могут больше спекулировать обменом", – отметила Савченко. Она убеждена, что эти списки давно нужно было сделать открытыми.
Напомним, ранее Надежда Савченко опубликовала список военнопленных на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Сделала она это, несмотря на предостережения СБУ. По заверению украинского депутата, на данный момент в этом списке числятся 129 человек.
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