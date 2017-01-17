Ле Пен: Крым никогда не был украинским

Кончаловский расстался с женой У Воробьева случился взрыв Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Политика

Порошенко придумал план возвращения Крыма

Для этого необходимо ввести безвизовый режим с ЕС
Политика

США устроили истерику из-за антироссийских заявлений Трампа

В 2014 году бизнесмен призывал ввести санкции против России
партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
09:47
Семилетняя британка покорила мир пародией на поп-звезду
09:46
"Единая Россия". Перемены
09:09
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
08:44
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
08:32
Россиянам сообщили хорошие новости о зарплате
08:07
Из квартиры на северо-западе Москвы вынесли сейф с пятью миллионами
05:46
В московском метро 80-летний пенсионер упал на рельсы
00:48
Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
21:40
Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:20
Автохамка на Lexus преградила дорогу пожарным в Петербурге
21:11
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
20:52
Депутатов хотят лишить пенсионных доплат
20:48
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
20:33
Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей
20:32
Создана новая вакцина от туберкулеза
20:12
В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину
20:08
Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
19:56
Ученые назвали самый депрессивный день в году
19:36
Елизавета II перенесла сильный приступ
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:54
У Воробьева случился эмоциональный взрыв
18:45
Шаляпин приходит в себя после трагедии
18:42
Путин ограничил зарплату главы Пенсионного фонда
18:31
Названы самые дорогие футболисты мира
18:29
Какие продукты стоит есть зимой
18:15
Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой
18:08
Как запрограммировать себя на успех
18:02
У Уткина появилась собственная программа
17:59
Стриптизерши хотят получить должностные инструкции
17:49
На Ямале нашли "золотые" детсады
17:46
Мужчина провалился под лед в Москве
17:36
Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус
17:30
Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки
17:29
Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"
17:21
Неожиданные подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной
17:13
Кому нужны профстандарты
17:01
Названа причина сбоя на Московской бирже
16:40
У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне
16:36
Кончаловский расстался с женой
16:27
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
16:17
Кардашьян стала жертвой банды пенсионеров-рецидивистов
16:16
Против директора "Тодеса" возбудили дело за стрельбу
16:04
Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
16:00
Украина перенаправит поезда из России в Европу
15:58
В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу
15:55
В Москве простились с жертвами катастрофы Ту-154
15:53
Полицейский из "танцующего" кортежа оказался другом Багдасарян
15:40
Со Светланой Бондарчук простились на Плющихе
15:31
Карманник-мажор прокатил полицейского на капоте внедорожника (видео)
15:29
Солистка "Города 312" о причине крушения Boeing под Бишкеком
15:26
Любовь Алексея Воробьева оказалась ушастой (фото)
15:25
Малышева поставила Алибасову неутешительный диагноз
15:16
Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам
15:12
На Московской бирже приостановлены торги
15:03
Когда на Земле появится первый триллионер
14:59
Гостиничная сеть Hilton анонсировала зимнюю распродажу
14:55
Значение имени Сергей
14:50
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
14:46
Гонщицу Мару Багдасарян могли подставить
14:43
Российские ученые создали нано-убийцу рака
14:37
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
14:10
Русская модель заняла место Меланьи Трамп
14:09
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
14:06
Найден способ похудения без диет и тренировок
14:06
Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах
13:57
Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич
13:56
Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа
13:53
Супермодель подарила миллион знаменитому бомжу
13:52
Обаму шокировал авторитет Путина в США
13:42
Курникова и Иглесиас показали малыша
13:38
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
13:29
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
13:27
Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения
13:23
Полицейский с Рублевки возмутил россиян свадебной гонкой
13:17
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым
13:13
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
13:10
Обнажившуюся Глюк`Ozу поймали на обмане
13:07
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
12:59
На месте пожара в Мытищах нашли два тела
12:47
Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться
12:39
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
12:36
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
12:28
Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы
12:25
Самые опасные продукты на российских рынках
12:23
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
12:19
Яна Чурикова о своей беременности
12:15
На похудевшем Пореченкове висит одежда
12:15
Жилой дом в Химках затопило нечистотами (видео)
12:12
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
12:05
Дубовицкая о перенесенной Задорновым операции
12:00
Михаил Пореченков сильно изменился
11:57
Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
11:51
Джо Байден прилетел в Киев
11:44
Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154
11:40
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
11:36
Панайотов сошелся с Лепсом после шоу "Голос"
11:35
Студентов лишили льготных кредитов на образование
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Политика

Ле Пен: Крым никогда не был украинским

Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
В случае победы на президентских выборах лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен признает Крым российским. По ее словам, полуостров никогда не был украинским.
прочитано 1128 раз

"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью Российской Федерации. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", – цитирует Ле Пен газета "Известия".

ПО ТЕМЕ

Европа испугалась возросшего влияния Москвы

Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму

Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции нелепыми

 Марин Ле Пен

Марин Ле Пен политик

Кандидат в президенты призвала союзные страны "перестать демонизировать какую-либо из сторон". Введение санкций политик считает бессмысленным, ведь сильнее всего они ударили по французскому сельскому хозяйству.

"Санкции – довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", – заявила лидер фракции "Национальный фронт".

По мнению Ле Пен, крупные державы не должны навязывать третьим странам свою политику в отношении каких-либо государств. Она указала на зависимость части французских политиков от Германии.

Политик планирует сделать свою страну свободной, независимой и уважаемой за счет выстраивания "многополярного, более сбалансированного и, следовательно, более спокойного мира". "Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановить нормальные отношения между Францией и Россией", – уточнила она.

Ле Пен не первый раз говорит о признании Крыма. Например, 3 января 2017 года она заявила, что полуостров был присоединен к России на законных основаниях.

"Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение", – сказала лидер "Национального фронта". Политик добавила, что диалог с Кремлем необходимо наладить для совместной борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в России).

Автор: Константин Улюкаев17 января 2017, 08:37

Политика

Американцы разлюбили Трампа
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
В Киеве предсказали распад НАТО
Украина подала в суд на Россию

Шоу-бизнес

Российская актриса о соседстве с Путиным: У него сумасшедшая энергетика
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
Родившая Арнтгольц вынуждена работать
Тарасов высказался о Бузовой после развода

Проишествия

Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Lifestyle

Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
Шоу-бизнес

Кончаловский расстался с женой

Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни
Шоу-бизнес

Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью

Роман Третьяков уверяет, что Ольга "уработала" его по полной
Политика

Ле Пен: Крым никогда не был украинским

Французский политик пообещала признать полуостров российским
Шоу-бизнес

Родившая Арнтгольц вынуждена работать

Говорят, финансовое положение актрисы незавидно

Гороскоп

Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко

Фоторепортажи

С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился
Ходченкова показала фигуру в купальнике
Красотки токийского автосалона-2017

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru