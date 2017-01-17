Порошенко придумал план возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Евросоюзом шагом к возвращению Крыма под контроль Киева. При этом на самом полуострове ранее уже высмеяли позицию главы государства.

О планах Киева по восстановлению территориальной целостности Украины Петр Порошенко рассказал на встрече с послами иностранных государств. "Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС уже давно стали неотъемлемыми элементами стратегии возвращения Донбасса и Крыма", – цитирует главу государства его пресс-служба.

При этом Петр Порошенко отмечает, что Украина остается "форпостом в борьбе с российской военной агрессией". Также он в очередной раз заявил о "жестоком нарушении прав человека" в республике. По его словам, Россия строит новый "железный занавес", и Киев "не позволит оставить за ним своих людей".

"Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия целиком не выполнит минские договоренности и пока полностью не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым", – заявил Петр Порошенко. При этом он настаивает, что Украина целиком выполнила свою часть договоренностей.

Ранее украинский президент уже говорил о необходимости введения безвизового режима с ЕС. "Если хотите – это дополнительный стимул и для возвращения власти на Донбасс, и один из первых элементов стратегии возвращении Крыма. Это создание мотивации для крымчан: или у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ, или вы сидите в оккупированном Крыму с ограничением международных путешествий", – говорил еще в 2015 году украинский президент.

Однако на полуострове уже раскритиковали стратегию Петра Порошенко. "У украинских политиков есть глубокое заблуждение, что крымчане, как в свое время посетители Майдана, за бусы изменят Родине. Видимо, обещание безвизовых поездок – это те бусы, которые как папуасам раздавали", – заявил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.