Американцы разлюбили Трампа

Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа.

Неблагоприятное мнение о новом президенте США сложилось у 55% от числа опрошенных совершеннолетних граждан США. В исследовании общественного мнения приняли участие 1032 человека.

Наибольшей поддержкой Трамп пользуется среди республиканцев – 82%. Среди независимых избирателей уровень его популярности – 33%, а среди демократов – 8%, передает ТАСС. У предшественника Трампа на посту президента США результаты перед инаугурацией были лучше. Тогда уровень популярности Обамы достигал 78%.

Как отметил представитель Института Гэллапа Джастин Маккарти, "уровень одобрения деятельности Трампа сейчас примерно вдвое ниже, чем у Барака Обамы в январе 2009 года". Неблагоприятное мнение по его поводу Обамы высказывали 18% и менее 5% не имели определенной точки зрения на этот счет.

Отметим, уровень популярности Джорджа Буша-младшего при вступлении на пост президента в январе 2001 года составлял 62%. У Билла Клинтона в 1993 году этот показатель достигал 66%.

Как писали Dni.ru, в Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января"). Активисты планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в американской столице, чтобы помешать инаугурационным мероприятиям.

Кроме того, в DisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одному из главных проспектов Вашингтона и заблокировать группами несогласных все более-менее значимые дороги и магистрали. Намеченные акции протеста поддержали и некоторые звезды.