Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп поладят между собой. Так представитель Кремля ответил на недавнее заявление избранного президента США о перспективах налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Общаясь с журналистами, Дмитрий Песков напомнил слова Дональда Трампа о готовности к диалогу с Москвой. "Это не значит, что это – готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве не ожидают", – сказал пресс-секретарь главы государства и отметил, что стороны будут вместе искать выход из многих сложных ситуаций.

Помимо этого, Кремль считает, что между Россией и США должно быть гораздо больше взаимного уважения, чем сейчас. "Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным", – подчеркнул Песков.

Он также назвал глупостью заявления о причастности России к хакерским атакам. "Многие из утверждений являются фальсификацией и непроверенной информацией", – отметил представитель Кремля и в очередной раз заявил, что Москва категорически отрицает какие-либо обвинения в свой адрес о пресловутых кибератаках.

"Эта тема превратилась в настоящую истерику, а, как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится".

Дмитрий Песков также заметил, что Кремль не согласен с формулировкой Тиллерсона по поводу Крыма. Накануне кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон признает присоединение Крыма к России только при условиях, устраивающих Украину. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия разъяснит Тиллерсону и вопрос, касающийся якобы перехода российской армией границ Украины. Об этом будущий глава американской дипломатии также говорил накануне.

Между тем Дональд Трамп, общаясь 11 января с журналистами, большую часть своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента США вынужден был отвечать на вопросы не о внутренней политике, а о России. Будущий глава Белого дома заявил, что хочет поладить с российским президентом, но при этом больше не будет использовать кнопку "перезагрузка", как это делала когда-то Хиллари Клинтон.

"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", – сказал Трамп.