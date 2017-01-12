Трамп сильно напугал японцев

Последние дни Обамы Слухи о смерти Елизаветы II Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2 Новый год 2017
Экономика

Министры поспорили о пенсионном возрасте

Обсуждение развернулось на очередном Гайдаровском форуме
Экономика

"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group

Сделка намечена на первый квартал 2017 года
партнеры
Четверг 12 января
Лента новостей
20:06
Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку (видео)
20:04
Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции
19:36
Врач в Петербурге заставил ждать истекающего кровью пациента
19:33
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу
19:23
Сломавший алкотестер челябинец стал поводом для шуток
18:58
Смартфон научились заряжать от золотого слитка
18:21
Найдена преградившая дорогу скорой автохамка
18:10
Вика Цыганова приодела Меланью Трамп
17:43
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
17:28
Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер
17:23
В сибирском лесу потерялись десять школьников
17:01
Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"
16:50
Буланова и Радимов воссоединились
16:49
Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети
16:42
Хамоватый Порошенко оскорбил одессита
16:38
Могучему Путину дали необычное прозвище
16:36
Звезда "Интернов" воспитывает дочь шлепками
16:32
На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком
16:29
"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед
16:21
Голкипер ЦСКА пропал без вести в Петербурге
16:17
Значение имени Татьяна
16:02
Москвичка выпала из окна 11-го этажа
15:56
Потерявшая мужа Юлия Ауг: Я так хочу его обнять!
15:55
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
15:55
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа
15:40
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка
15:36
Шаляпин раскрыл причину смерти 33-летней певицы
15:35
Россияне отказываются от услуг турагентств
15:32
Помешавшая скорой автохамка отделалась штрафом в 500 рублей
15:30
В Мирзаева выстрелили 14 раз
15:23
Володин удивил ПАСЕ отношением к оппозиции
15:09
На Украине запретили "Дождь"
14:57
Редкий снимок семьи Нагиева попал в Сеть
14:57
Насильник час преследовал жертву в запертом супермаркете
14:54
Похоронное приложение Umer насмешило россиян
14:51
Порошенко представил замену Саакашвили
14:33
Семь машин столкнулись на западе Москвы (видео)
14:29
Почему мы едим "мертвую" пищу
14:18
Поклонникам стало дурно от шпагата Навки
14:16
Россия может отказаться от ядерного оружия
14:13
Поклонская пришла в Госдуму в необычном наряде
14:13
Звезда "Дома-2" после разрыва утешается с тремя мужчинами
14:10
Захарова пожаловалась на секс
13:57
Волочкову возмутили слова митрополита
13:37
Ангарский маньяк-милиционер дал первое интервью
13:30
Как россияне и украинцы избивают друг друга на курортах
13:16
Шаляпин встревожен таинственной смертью 33-летней певицы
13:02
Российские хоккеистки поколотили чешек (видео)
12:59
Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео
12:54
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
12:53
Россия вернется в ПАСЕ после изменения регламента организации
12:51
Рената Литвинова с родней оставила Москву
12:49
Дочь Валерии начала безобразно полнеть
12:45
Самый громкий провал Михалкова
12:42
Помешавшая скорой автохамка выйдет сухой из воды
12:32
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей
12:26
Назван автор доклада "о Трампе и путанах"
12:23
Любовники умерли в машине после секса
12:23
Скандальный Новиков покинул страну
12:23
Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС
12:16
Ладу Дэнс вытащили из озера в Калининграде
12:09
Лысый из Brazzers обратился к россиянам
12:07
Улюкаева просят выпустить погулять
12:00
С Урганта и Познера требуют деньги
11:49
Три иномарки устроили аварию на западе Москвы
11:43
Максим Галкин поиздевался над россиянами
11:37
Известный российский актер покалечился в аварии
11:34
Медики назвали условия здорового сна
11:27
Сенат США начал отмену законов Обамы
11:25
6 ошибок женщин при обращении с деньгами
11:22
Что стало с 78-летним Александром Збруевым
11:18
Автохамы помешали врачам спасти пациента
10:57
Лесоруб расстрелял коллег и покончил с собой
10:51
Исхудавший Брэд Питт все время плачет
10:44
В Школе современной пьесы пройдет премьера спектакля "Шинель/Пальто"
10:43
Бузову обругали после скандала с Пугачевой
10:33
Ипотеку лишили господдержки
10:31
Таинственные преступления Агаты Кристи
10:26
Пациент подмосковной больницы покончил с собой
10:23
Королеву красоты облили серной кислотой
10:02
Два экскаватора за 10 миллионов подожгли на востоке Москвы
09:44
Снегопад в Москве продлится четыре дня
09:38
Лайка из России нарушила финскую границу
09:20
Избитый Мирзаев: Осталось совсем чуть-чуть
09:19
Лужков показал свое хозяйство
09:05
Рената Литвинова отметила 50-летие
09:02
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
08:54
На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей
08:47
Когда Трамп признает Крым российским
08:40
Ту-154 разбился без внешнего воздействия
08:32
Шаляпин собрал невест на шоу Малахова
08:24
В Москве спор двух товарищей закончился поножовщиной
08:16
Самым популярным сообщением Обамы стало его прощание
22:01
Дети Джигурды просятся в Россию
21:59
Боевики в Чечне застрелили полицейского
21:52
Застрявших в Таиланде россиян отправили на родину
21:35
Путин развеселил прокуроров (видео)
21:31
Российский чемпион отказался возвращать бронзу Олимпиады
21:03
В Чечне ликвидированы несколько боевиков
20:45
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Экономика

Трамп сильно напугал японцев

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\Gary Hershorn
Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание.
прочитано 755 раз

По мнению обозревателя Виланда Вагнера, чем ближе инаугурация Трампа, тем большая паника царит в Токио. При этом японцы все еще питают надежду на то, что новоизбранный американский лидер пересмотрит свои взгляды относительно торгово-экономического сотрудничества с Азией и не выведет Вашингтон из Транстихоокеанского партнерства, договор о котором предполагает снижение таможенных барьеров, а также снятие множества препятствий на пути экономической кооперации между странами региона.

ПО ТЕМЕ

Синдзо Абэ ответит на поездку Обамы в Хиросиму

США отдают спорный остров Японии

В столице Японии произошло мощное землетрясение

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

Интерес Японии, отмечают в Der Spiegel, в том, что Транстихоокеанское партнерство даст экономике страны новые импульсы для роста, в том числе промышленного производства. По мнению издания, от успеха или неуспеха нового договора зависит внутриэкономическая стабильность в Японии и позиции нынешнего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который опирается на Транстихоокеанское партнерство в реализации своей Abenomics – стратегии роста. Выход США из договора крайне отрицательно скажется на темпах модернизации экономики Японии.


Именно поэтому, пишет издание, в Токио растет чувство страха и неопределенности по поводу своего будущего. Ближайшие месяцы должны стать определяющими для судьбы Транстихоокеанского партнерства.

Dni.Ru напоминают, что избранный президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение в страну рабочих мест из Азии, поспособствовать чему и должен отказ от Транстихоокеанской зоны свободной торговли. Кроме того, республиканец пообещал сократить военное присутствие США за рубежом и сосредоточиться на внутренних проблемах.


На фоне этого в декабре Соединенные Штаты заявили о готовности передать Японии территории своего бывшего военного объекта. Речь идет о северной части стратегически важного острова Окинава с расположенными там военными базами. Все необходимые для этого процедуры уже завершены, сообщили ранее официальные представители размещенного на острове американского военного контингента.

Автор: Иван Поляков12 января 2017, 18:43

комментарии

Политика

Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер
Хамоватый Порошенко оскорбил одессита
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Шоу-бизнес

От Шаляпина сбежала невеста
Вика Цыганова приодела Меланью Трамп
Аллегровой и Ротару врезали за примитивную безвкусицу
Потерявшая мужа Юлия Ауг: Я так хочу его обнять!

Проишествия

Королеву красоты облили серной кислотой
Похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
Подробности загадочной смерти москвички в запертой квартире
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Lifestyle

Самые яркие сериалы января
Россияне отказываются от услуг турагентств
Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"
6 ошибок женщин при обращении с деньгами
Шоу-бизнес

Редкий снимок семьи Нагиева попал в Сеть

Поклонники переполошились из-за личного фото ведущего шоу "Голос"
Шоу-бизнес

Шаляпин раскрыл причину смерти 33-летней певицы

Артист в ужасе от гибели близкой подруги
Общество

Могучему Путину дали необычное прозвище

Кто назвал президента вечным двигателем
Регионы

Врач в Петербурге заставил ждать истекающего кровью пациента

Пользователей Сети возмутило поведение сотрудников больницы

Гороскоп

Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой

Фоторепортажи

Рената Литвинова отметила 50-летие
Лужков показал свое хозяйство
Лучшие фильмы с Константином Хабенским
Самые провокационные фото Андрея Малахова

Спорт

Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка
В Мирзаева выстрелили 14 раз
Российские хоккеистки поколотили чешек (видео)

Регионы

В сибирском лесу потерялись десять школьников
Насильник час преследовал жертву в запертом супермаркете
Ангарский маньяк-милиционер дал первое интервью
Любовники умерли в машине после секса
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru