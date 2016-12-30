Лавров попросил Путина наказать 35 американцев

МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Кремль объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может оставить американские выходки без ответа. "Взаимность – это закон дипломатии и международных отношений", – подчеркнул глава российского МИДа.

В ответ на демарш США по высылке российских дипломатов Москва объявит персонами нон грата 31 американского дипломата, работающих в Москве, и четырех сотрудников консульства в Санкт-Петербурге. Соответствующее предложение Лавров внес на рассмотрение президента России Владимира Путина.

Также предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору в Москве и складом на Дорожной улице. Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве России в американские выборы безосновательны, сообщает ТАСС.

Как писали Dni.Ru, 29 декабря уходящий президент США Барак Обама ввел новые санкции против России. Они касаются в том числе и сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Также будут закрыты два дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения, принадлежащих России.

Глава Белого дома сообщил, что конгрессу США в ближайшие дни будет представлен доклад о вмешательстве России в выборы. Обама добавил, что новые санкции вводятся после "неоднократных предупреждений".

В разделе "Компании и ведомства" обновленного Обамой санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер. Согласно заявлению Минфина США, в этот перечень включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.

Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан уже выступил с заявлением. Он сообщил, что этот шаг Обамы является "запоздалым", а политику действующего президента в отношении России считает неэффективной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Свое мнение на этот счет он выразил в сообщении в Twitter. "Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией", – написал глава правительства.