Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Свое мнение на этот счет он выразил в сообщении в Twitter. "Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией", – написал глава правительства.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP – Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.