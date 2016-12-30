Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на введение Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Свое мнение на этот счет он выразил в сообщении в Twitter. "Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией", – написал глава правительства.
Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP– Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.
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