Новый госсекретарь США заключит союз с Россией

Неоспоримым преимуществом Тиллерсона являются его связи в руководстве России. Еще во время работы в российском подразделении нефтяной компании Exxon Mobil он познакомился со многими руководителями крупных корпораций, в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Более того, вероятный будущий госсекретарь США завел полезные связи среди российских чиновников как в кремлевских, так и в правительственных кабинетах. Показателем добрых взаимоотношений между Тиллерсоном и российской властью и бизнесом стало вручение ему высшей награды для иностранцев – ордена Дружбы, который он получил из рук Путина в 2013 году.

При этом Тиллерсон не поддерживает антироссийские санкции. По его мнению, они вредят деловым отношениям между двумя странами, что особенно сказалось на совместной работе в нефтяной сфере. В этом плане, отмечает Bloomberg, его можно считать чистым прагматиком, который ставит на первый план вопросы бизнеса, а не противостояния раскручиваемой на Западе "российской агрессии". В отличие от тех, кто руководил американской внешней политикой на протяжении восьми лет нахождения Барака Обамы в кресле главы государства.

Именно эти люди, которые сейчас критикуют Трампа и Путина, привели к катастрофе российско-американских отношений, опустив их на самый низкий уровень со времен окончания холодной войны. "Это политическая шизофрения", – отмечает издание.

И избранный президент США Дональд Трамп вряд ли как-то ухудшит создавшееся положение, если откажется следовать советам этих людей. Наоборот, те, кого он двигает вперед, могут написать новую страницу российско-американских отношений. Тиллерсон – один из них. "Он знает кремлевские входы и выходы, он сумел добраться до самой верхушки российской власти, заключая крупные сделки с первыми лицами", – пишет Bloomberg.

Если Тиллерсон станет госсекретарем США, то это может привести к союзу между двумя странами в Сирии, что позволит быстро закончить многолетнее противостояние в этой стране. Кроме того, возможна и договоренность по Украине, поскольку в Вашингтоне крайне недовольны нынешним правительством в Киеве, которое преуспело разве что на ниве коррупции и скандалов. "Коррумпированное правительство в Киеве стало настоящим позором для его сторонников", – полагает Bloomberg. Об этом неоднократно заявляли и политологи, утверждая, что Трамп готовится сменить власть на Украине уже в следующем году.

И с прагматической точки зрения в контексте налаживания отношений с Россией Тиллерсон мог бы стать хорошей кандидатурой на пост госсекретаря. "Его опыт в заключении сделок с Путиным может быть очень полезен", – резюмирует издание.

В то же время сообщается, что в англоязычной "Википедии" в посвященной Тиллерсону статье после его номинации на пост госсекретаря была удалена информация о полученном им российском ордене Дружбы.

О том, что избранный президент США Дональд Трамп предложил Тиллерсона в качестве госсекретаря, стало известно во вторник, 13 декабря. Эта новость вызвала достаточно негативную реакцию со стороны американской политической элиты. Так, бывший посол США в России Майкл Макфол усомнился в возможности Тиллерсона в отношениях с Россией отделить интересы своего бизнеса от политики.

Tillerson closest business associate in Russia, Igor Sechin, is on sanctions list. Can he separate personal from national interests?