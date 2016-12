Трамп заменил Керри "другом Путина"

Новым главой госдепартамента США станет Рекс Тиллерсон. О решении избранного президента Дональда Трампа сообщают американские СМИ со ссылкой на "хорошо информированные источники". Глава нефтяной компании Exxon Mobil хорошо знаком с Россией и даже награжден орденом Дружбы. По мнению наблюдателей, это может помешать утверждению кандидатуры руководителя внешнеполитического ведомства сенатом.

Имя Рекса Тиллерсона в качестве единственного кандидата на пост министра иностранных дел США всплыло после того, как другие претенденты – бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-губернатор Массачусетса Мит Ромни – заявили об отказе от борьбы за престижный пост.

По данным американских СМИ, крупнейший предприниматель уже согласился занять пост госсекретаря США. К такому выводу журналисты пришли после сообщений о встрече Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона, которая состоялась 10 декабря. Избранный президент по ее итогам заявил: "Он больше, чем бизнесмен, это игрок мирового уровня. Он знает многих игроков, знает их хорошо". Тем не менее представитель переходной администрации Трампа Джейсон Миллер тогда заявил, что официально имя нового главы внешнеполитического ведомства объявят только "на следующей неделе".

Donald Trump has chosen ExxonMobil CEO Rex Tillerson to be secretary of state, Mr. Trump's transition team says https://t.co/vlMf84VHjx — CBS News (@CBSNews) 13 декабря 2016 г.

Кандидат на должность госсекретаря США должен пройти утверждение в сенате. Однако после утечки о Тиллерсоне наблюдатели сразу заговорили о том, что эта кандидатура для сенаторов "непроходная". Более того, отрицательно отозвались о возможном назначении сразу несколько влиятельных конгрессменов. "Друг Владимира Путина – это не та характеристика, которой я жду от следующего госсекретаря", – написал сенатор Марко Рубио. И, конечно, с призывом "проэкзаменовать" главу Exxon Mobil выступил главный русофоб Америки – сенатор Джон Маккейн. Хотя даже он оговорился, "не стоит составлять преждевременных суждений".

Что же касается команды Трампа, то она готова бороться за Тиллерсона, поскольку бизнесмен, по их мнению, "настолько хорош". Чем же так привлекательна кандидатура предпринимателя?

ExxonMobil – не только крупнейшая частная нефтяная компания в мире, но и одна из ведущих корпораций по размеру капитализации. В России она участвует в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% – у "Роснефти" и индийской ONGC), разрабатывая нефтегазовые месторождения "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги" на шельфе Сахалина, напоминает РИА Новости. Тиллерсон работает в компании с 1975 года. В январе 1998-го он занял посты вице-президента компании Exxon Ventures (CIS) Inc. и президента компании Exxon Neftegas Limited, отвечал за проекты Exxon в России и Каспийском регионе, а также за деятельность консорциума "Сахалин-1" на шельфе острова Сахалин, неоднократно бывал в России. Последние 14 лет Тиллерсон является президентом ExxonMobil.

After weeks of deliberation, Putin finally chooses Exxon CEO Rex #Tillerson as Secretary of State. Journey to the Dark Side is complete. pic.twitter.com/FszGJhNSmM — Rob Szczerba (@RJSzczerba) 10 декабря 2016 г.

Тиллерсон неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в 2003 году он принимал участие во встрече главы российского государства с руководителями российских и зарубежных энергетических компаний и лауреатами премии "Глобальная энергия" в Санкт-Петербурге. В сентябре 2005 года они встретились в Вашингтоне, где Путин находился с рабочим визитом. В июне 2012 года Путин присутствовал на открытии причального комплекса для перегрузки нефтепродуктов в Туапсе, где в его присутствии Тиллерсон и глава Роснефти Игорь Сечин подписали соглашение о совместной разработке запасов в Западной Сибири.

Рекс Тиллерсон награжден российским орденом Дружбы. Путин лично вручил его главе ExxonMobil на своей встрече с руководителями энергетических компаний в июне 2013 года в рамках ПМЭФ. Орден Дружбы учрежден в России в марте 1994-го. Им награждаются за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Тиллерсон удостоен ордена Дружбы "за значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

По оценкам американских экспертов, ExxonMobil едва ли не самая пострадавшей от санкций США против России компания: концерн был вынужден приостановить работы по девяти проектам в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с "Роснефтью". Сам Тиллерсон – последовательный противник санкционного давления на Москву.

Известие о возможном назначении Тиллерсона прокомментировали в российском МИДе. По словам Сергея Лаврова, Россия готова работать с любыми партнерами, которые заинтересованы в развитии равноправных отношений с Москвой.