Трамп сформировал "расистскую" администрацию

Избранный президент США Дональд Трамп утвердил на пост госсекретаря главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Таким образом, топовую четверку министров в новой администрации составят белокожие политики.

Дональд Трамп при выборе топовых чиновников "разделял" их не только по национальному, но и по гендерному признаку. Все главные посты в администрации президента достанутся белокожим мужчинам, сообщает CNN.

Сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс займет кресло генерального прокурора. Отставной генерал морской пехоты Джеймс Маттис станет главой Минобороны. Министерство финансов возглавит бывший банкир Goldman Sachs Стив Мнучин, а Рекс Тиллерсон, против назначения которого выступали даже представители Республиканской партии, займет пост госсекретаря.

В последний раз такая комбинация чиновников сложилась в президентской администрации 1989 года. Белокожие мужчины стали ядром первого кабинета главы США Джорджа Буша – старшего.

Для сравнения: во время первого президентского срока Барака Обамы пост генерального прокурора занимал темнокожий Эрик Холдер, а госсекретарем являлась Хиллари Клинтон. При Джордже Буше – младшем первым "цветным" главой внешнеполитического ведомства стал Колин Пауэлл.

В администрацию Дональда Трампа пока включен один афроамериканец – на пост министра жилищного строительства и городского развития США назначен нейрохирург Бен Карсон. В команде избранного президента всего четыре девушки.