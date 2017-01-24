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24 января 2017
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При пожаре на юге Москвы пострадали два человека

567
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В ночь на 24 января в квартире на втором этаже одного из домов на Чонгарском бульваре в столице произошел пожар. Огонь охватил мебель и личные вещи квартирантов. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По данным телеканала "360", пострадали два человека.

12:05
24 января 2017
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"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве

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24 января 2017
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В метро Москвы закроют несколько станций

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24 января 2017
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09:19
24 января 2017
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Китай перебросил ракеты к границам России

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24 января 2017
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В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией

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23 января 2017
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В парке львов в Крыму погиб человек

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21:30
23 января 2017
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23 января 2017
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Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

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