При пожаре на юге Москвы пострадали два человека

В ночь на 24 января в квартире на втором этаже одного из домов на Чонгарском бульваре в столице произошел пожар. Огонь охватил мебель и личные вещи квартирантов. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По данным телеканала "360", пострадали два человека.