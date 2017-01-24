При пожаре на юге Москвы пострадали два человека

В ночь на 24 января в квартире на втором этаже одного из домов на Чонгарском бульваре в столице произошел пожар. Огонь охватил мебель и личные вещи квартирантов. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. По данным телеканала "360", пострадали два человека.
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