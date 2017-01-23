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17:03
23 января 2017
просмотры: 123

Житель Вологды убил подругу за просьбу убраться

567
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Суд в Вологде вынес приговор 49-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве своей 43-летней сожительницы, передает Flashnord. Преступление произошло еще 27 июля 2016 года. По версии следствия, конфликт возник из-за того, что подруга попросила мужчину прибраться в доме. Тот взял нож, подошел к лежащей на кровати женщине, и пырнул ее в горло. По версии следствия, в момент нанесения смертельного удара он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина так до конца и не признал свою вину. Он утверждал, что просто взмахнул ножом и рану сожительнице нанес случайно. Суд признал его виновным и назначил наказание в видел семи с половиной лет в колонии строгого режима.

17:36
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