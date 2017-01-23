В московском метро пассажирке стало плохо

На станции "Медведково" Московского метрополитена стало плохо пассажирке. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"В полицию от медиков поступило сообщение о том, что в отделении больницы скончалась 42-летняя женщина, которую карета скорой помощи забрала из вестибюля станции метро "Медведково", – сообщили агентству городских новостей "Москва" в МВД. Тело отправлено в морг на исследование, по факту происшествия проводится проверка.

