ЦБ отобрал лицензию у третьего банка за сутки

Центральный банк России лишил лицензии третий банк за сутки. Права на ведение деятельности лишилась майкопская кредитная организация "Новация".

Регулятор объявил, что банк не соблюдал требования федерального законодательства. "Новация" являлась участником системы страхования вкладов и занимала 408-е место в рейтинге российских банков по величине активов, сообщает "Газета.ru".