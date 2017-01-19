Армия Сенегала вторглась в Гамбию

Вооруженные силы Сенегала вторглись на территорию Гамбии. По официальным данным, солдаты будут поддерживать порядок в республике во время передачи власти от одного президента к другому, передает Reuters.

Напомним, политический кризис в Гамбии начался после подведения итогов выборов президента республики, в которых победил представитель оппозиции Адам Барроу. Действующий глава государства Яйи Джамме отказался признавать результаты голосования, а за 24 часа до истечения полномочий ввел в стране чрезвычайное положение.