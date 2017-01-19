Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы

В комнате охраны в одной из школ по Мячковскому бульвару на юго-востоке Москвы произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы. По информации Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, загорелся телевизор. Была проведена полная эвакуация здания, передает агентство городских новостей "Москва". Пожар был потушен.