При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка

Утром 19 января в Тегеране загорелось 17-этажное здание, которое считается самой старой высоткой в городе. На место прибыли 200 пожарных, которые в течение трех с половиной часов боролись с огнем. "В результате возникновения пожара здание "Пласко" обрушилось", – сообщил представитель экстренных служб иранской столицы.

В высотке находились спасатели и пожарные. По предварительным данным, погибли 30 человек. Очевидцы сняли на видео охваченное огнем строение. Запись опубликовал портал Life.ru.