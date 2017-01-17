Житель Вологодской области зарезал бездомную за мелочь

Житель Бабушкинского района Вологодской области признан виновным в убийстве случайной знакомой, передает Flashnord. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Само преступление произошло еще в июле 2016 года. 52-летний мужчина познакомился с 46-летней бездомной и пригласил ее к себе. После совместного распития спиртных напитков он застал свою новую знакомую ищущей мелочь в карманах его одежды. В результате он несколько раз ударил ее ножом в грудь. От полученных ран женщина скончалась на месте.