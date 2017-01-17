Известный хоккеист экстренно госпитализирован в Москве

В одну из московских больниц был экстренно доставлен 59-летний хоккеист Виктор Тюменцев, передает Life.ru. По предварительным данным, у него обострилось хроническое заболевание. Спортсмен находится в стационаре, ему назначен курс интенсивной терапии.

Тюменцев выступал за московские хоккейные клубы "Крылья Советов" и "Спартак". В чемпионатах СССР провел 524 матча, за время которых забросил 135 шайб.