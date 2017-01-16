На северо-западе Москвы вспыхнул пожар

На северо-западе столицы в подвале строящейся многоэтажки произошел пожар. Площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь. "Проводится проверка этажей на наличие людей, обстановка спокойная", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в экстренных службах города. По предварительным данным, никто не пострадал.