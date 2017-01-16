Путин ограничил зарплату главы Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплата руководителя Пенсионного фонда будет ограничена соотношением его среднемесячного заработка и оклада сотрудников ведомства. Та же мера коснется руководителей Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передает "Газета.ru".

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу 1 января 2017 года.