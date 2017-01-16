Названа причина сбоя на Московской бирже

Специалисты Московской биржи выяснили, что привело к сбою в работе днем 16 января. Как оказалось, виной всему неполадки в программном обеспечении.

"Таким образом, торгово-клиринговая система фондового рынка была недоступна 31 минуту", – сообщили в пресс-службе биржи. В организации принесли извинения за доставленные неудобства. На момент написания заметки торговля на фондовом рынке производилась без перебоев.

