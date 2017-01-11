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11 января 2017
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Боевики в Чечне застрелили полицейского

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В Чечне в ходе спецоперации сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение. По предварительным данным, спецназу удалось ликвидировать четверых боевиков, один из них скрылся.

Операцией руководил лично глава республики Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Политик заявил, что с наступлением рассвета начнутся активные поиски злоумышленника и его возможных сообщников.

21:31
11 января 2017
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21:03
11 января 2017
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В Чечне ликвидированы несколько боевиков

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19:35
11 января 2017
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Три топ-менеджера уволились из "Почты России"

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19:09
11 января 2017
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Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online

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11 января 2017
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В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину

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11 января 2017
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Умер бывший тренер Александра Овечкина

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Российскую велогонщицу отстранили за допинг

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11 января 2017
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Паспорт и права будут выдавать в МФЦ

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16:55
11 января 2017
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На востоке Москвы до смерти забили женщину

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Брата Кадырова допросят по делу Немцова

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