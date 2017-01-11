Боевики в Чечне застрелили полицейского

В Чечне в ходе спецоперации сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение. По предварительным данным, спецназу удалось ликвидировать четверых боевиков, один из них скрылся.
Операцией руководил лично глава республики Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Политик заявил, что с наступлением рассвета начнутся активные поиски злоумышленника и его возможных сообщников.
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