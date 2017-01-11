Три топ-менеджера уволились из "Почты России"

В руководстве "Почты России" произошли кадровые изменения. Свои посты покинули три топ-менеджера: заместитель гендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова, заместитель гендиректора по операционному управлению Сергей Тимошин и заместитель гендиректора а по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Рябова сообщила, что увольняется по собственному желанию. Тимошин объяснил свой уход личными причинами, а Шишков намерен продолжить работу в другой компании, отметили в пресс-службе "Почты России".