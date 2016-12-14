На востоке Москвы ребенок упал с 16 этажа и выжил

В районе Новокосино на востоке Москвы ребенок выпал из окна 16 этажа жилого дома. К счастью, ему удалось выжить.
Пострадавший был доставлен в больницу на вертолете, передает РИА Новости. "Врачами Московского авиационного центра были произведены реанимационные мероприятия", – сообщили в организации.
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