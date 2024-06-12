60 реконструкторов со всего мира приехали на фестиваль "Времена и эпохи"

Для гостей подготовлено 17 развлекательно-образовательных площадок, сотни часов мастер-классов и десятки исторических сражений.

В рамках проекта «Лето в Москве» открывается исторический фестиваль под названием «Времена и эпохи». В период с 12 по 16 июня для гостей проведут 20 исторических сражений, 1100 мастер-классов. Общее число участников фестиваля составляет больше двух тысяч. Столичные улицы и бульвары будут трансформированы в музеи под открытым небом. В московских парках развернется масштабная реконструкция исторических событий в необычном формате дополненной реальности.

На территории Москвы фестиваль «Времена и эпохи» проходит в 12-й раз. Для посетителей подготовлены 17 развлекательно-образовательных, а также 25 окружных и 12 парковых площадок.

Присоединились к фестивалю и любители истории из других стран. В мероприятиях примут участие 60 реконструкторов из Италии, Франции, Турции, Японии и Бельгии.

В парке «Митино» воссоздадут взятие Парижа русскими солдатами. Данная реконструкция станет одной из самых масштабных, проведенных в рамках фестиваля «Времена и эпохи». Гости также смогут своими глазами увидеть порядок обустройства лагерей русской и французской армий. На данной площадки состоятся выставки, тематические мастер-классы и конное шоу.

В парке «Акведук» ждут любителей Античности. Гостям покажут, как жили люди в это время на территории Крымского полуострова. Реконструкторы воссоздадут битву за Пантикапей в I веке нашей эры и новую римско-боспорскую войну.

В парке 50-летия Октября произойдет погружение в эпоху XVII века. Именно в это время осуществлялось активное освоение Сибири и Дальнего Востока. На площадке состоятся показательные выступления московских рейтаров — солдат в облачении кавалерии XVII века.

На других столичных территориях также предусмотрены показы, реконструкции и обучающие занятия. Каждая окружная площадка подготовила свою тему и историческую реальность. Все площадки будут открыты в дни проведения фестиваля: в будни – с 12.00 до 20.00, а в выходные – с 11.00 до 21.00.