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Станцию метро "Лианозово" планируется открыть в ближайшие месяцы – Собянин

Станцию метро "Лианозово" планируется открыть в ближайшие месяцы – Собянин
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Станция "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 76%.

В ближайшие месяцы должен состояться запуск нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро – от "Селигерской" до "Физтеха". Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В настоящий момент на всех трех станциях продолжается работа.

На станции "Лианозово" почти завершилось строительство основных конструкций. Сейчас специалисты заняты архитектурно-отделочными работами и устройством инженерных систем. По словам градоначальника, станция готова на 76%.

Кроме того, рядом продолжается строительство новой станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) – очень важного транспортного узла. В пешей доступности располагаются жилые кварталы таких районов, как Лианозово, Восточное Дегунино, Дмитровский. В этих ЖК проживают порядка 30 тысяч человек.

"Скоро они получат метро рядом с домом, и время поездки в центр сократится до 30 минут. Например, до "Марьиной Рощи" БКЛ можно будет доехать за 21 минуту, а до МЦК — за 12", – написал Собянин.

Фото: Агентство "Москва" / www.mskagency.ru

Как отметил мэр Москвы, существующая станция МЦД-1 переносится на 350 метров в сторону Московской области ради создания удобной пересадки между метро, МЦД-1 и наземным общественным транспортом. Здесь создаются две пассажирские платформы и два подземных вестибюля. Станции метро и МЦД-1 свяжут подземными переходами.

"В результате пересадка займет всего 2-3 минуты", – подчеркнул градоначальник.

Железнодорожную станцию строят по стандартам московского транспорта. На вокзале будут лифты, эскалаторы, навесы (на всю длину платформы), а также понятная навигация и современные информационные табло. Станция станет удобной для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми.

Итак, благодаря транспортно-пересадочному узлу "Лианозово" появится комфортная пересадка между разными видами городского транспорта, удобный и безопасный проход под железнодорожными путями МЦД-1, снизится нагрузка на станции Серпуховско-Тимирязевской линии и на прилегающую улично-дорожную сеть.

Ранее сообщалось о благоустройстве территории возле станции метро "Лианозово". Подробнее об этом писали "Дни.ру"

27 июня 2023, 17:37
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"✓ Надежный источник

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