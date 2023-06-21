Собянин пообещал запустить новые центральные диаметры и метро во Внуково в этом году

МЦД-3 и МЦД-4 откроют осенью 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"В марте открыли полноценное движение поездов по Большой кольцевой линии метро. Осенью поедут третий и четвертый диаметры МЦД. Коллеги из "РЖД" обещают успеть", – заявил Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Мэр сообщил, что для запуска диаметров построили дополнительные железнодорожные пути и соединительные ветки, реконструировали станции, подготовили новый подвижной состав и системы управления транспортом.

Собянин отметил, что частично реконструкция и развитие инфраструктуры диаметров продолжится после их запуска. На МЦД-3 и МЦД-4 будет работать московская билетная система с бесплатными пересадками на метро и МЦК.

Также в 2023 году метро придет в аэропорт Внуково, а Люблинско-Дмитровскую линию продлят в район Северный, уточнил мэр. По его словам, в перспективе построят три новые ветки – Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. Они связали подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. МЦД работают по расписанию метро.