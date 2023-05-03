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Среда 3 мая

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В Нагатинском Затоне построят дорогу в рамках программы реновации

В Нагатинском Затоне построят дорогу в рамках программы реновации
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Улица местного значения появится на юге Москвы в ходе реализации программы реновации, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Улица будет находиться в районе Нагатинский Затон. Проектом предусмотрено строительство участка более 200 метров от улицы Речников до Якорной. Там обустроят тротуары и парковочные карманы, организуют нерегулируемые переходы и велосипедную дорожку, модернизируют системы теплоснабжения, электричества и канализации.

Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что специалисты организуют безопасное и комфортное передвижение для маломобильных граждан. Для них установят пониженный бортовой камень, уложат наземные тактильные указатели в местах сопряжения тротуаров и наземных пешеходных переходов, рассказала она.

"Завершающим этапом работ станет озеленение территории, в составе которого предусматривается устройство газона и посадка кустарников", – говорится в материале на сайте стройкомплекса Москвы.

На противоположном конце Москвы – в районе Алтуфьево – выдано разрешение на строительство трех корпусов по программе реновации. Площадь объекта составит около 145 тысяч квадратных метров, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, на участке появится два пятисекционных корпуса и один односекционный. Вместе они образуют изолированный двор с детскими и спортивными площадками, деревьями и кустарниками.

В корпусах будет 1373 квартиры, из них 612 однокомнатных, 562 двухкомнатных и 199 "трешек". Переселенцам передадут жилье с полной отделкой класса комфорт.

На подземном уровне обустроят паркинг. Входы в здание оборудуют по принципу безбарьерной среды, что особенно удобно для маломобильных жильцов: инвалидов, пенсионеров, мам с колясками.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 мая сообщил о включении еще 12 участков в программу реновации. Они находятся в разных административных округах. Застройка этих площадок позволит расселить 37 старых домов и обеспечить новым жильем 6,7 тысячи человек.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее входит 5175 домов. Под строительство нового жилья власти подобрали 587 стартовых площадок.

С начала 2023 года для переселенцев построили более 4,5 тысячи квартир. За этот же период расселено 60 ветхих домов в 35 районах.

Москвичи переезжают в пределах своего района. Им не приходится менять привычную среду. Участники программы живут в новых просторных квартирах и продолжают пользоваться теми же объектами социальной, транспортной и коммерческой инфраструктуры.

3 мая 2023, 17:36
Фото: Mos.ru
Стройкомплекс Москвы✓ Надежный источник

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