К 2024 году в Новой Москве будут работать 14 станций метро

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Среда
28 июля
Лента новостей
14:50
"По гроб жизни буду благодарна!": Мороз рассказала о дружбе с предполагаемой любовницей Богомолова
14:36
"Прими таблетки": странная выходка Спирс испугала народ
14:30
Пьяная сестра Черно из "Дома-2" совершила гнусное преступление
14:29
Сверкнувшая круглым животом Хилтон прокомментировала беременность
14:26
Пассажирка пыталась провезти в аэропорту Шереметьево украшений на 4 миллиона
14:18
Джо Байден сделал заявление о России: Смертельный соперник в будущем
14:13
В Петербурге загорелся лес возле жилого дома
14:03
"Крутая и сексуальная": пустившаяся во все тяжкие после развода "папина дочка" Мельникова раздвинула ноги
13:56
Под Нижневартовском при столкновении 4 машин погиб человек
13:43
Россия вышла в финал женского турнира по баскетболу после победы над Китаем в Токио
13:36
"Мне очень повезло с партнером": фигуристка Медведева заявила о близости с Энбертом
13:35
Психиатр поставил диагноз странно ведущей себя Гагариной
13:26
Канделаки безжалостно проехалась по Собчак: Человек из "Дома-2"
13:17
В Приамурье эвакуируют экстренно севший на трассу самолет
13:10
Куда сходить в Москве: афиша с 28 июля по 4 августа
13:03
"Я полностью пока бросила пить": у трезвой Агаты Муцениеце произошло прояснение
12:53
Счастливая женщина: певица Зара рассказала об одиночестве
12:40
"Смогу прекрасно воспитать": заморозившая яйцеклетки Семенович откровенно о рождении первенца
12:32
В Амурской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
12:25
Политолог Березовец: Зеленский уничтожает МВД
12:07
"Уже не жилец": похоронивший жену известный актер запил с горя
11:57
За сутки коронавирус выявили у 22,4 тысячи человек в России
11:55
"Гордость!": Исинбаева сделала сальто на кровати из-за победы российских гимнасток на Олимпиаде
11:52
"Ныряла в ледяное болото": спустя почти полвека раскрыты детали съемок "А зори здесь тихие"
11:46
Бывший муж о внезапном разводе с дочерью Одинцовой: Не загоняюсь по этому поводу
11:33
Российскому теннисисту стало плохо во время матча на Олимпиаде в Токио
11:24
Лидер НАУ Латушко заявил об угрозе независимости Белоруссии
11:18
Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" госпитализирована со съемок
11:14
"Проявление параллельных вселенных": Утяшева заговорила о глубокой связи с деревом
11:11
"Мама, я не гей, а рок-звезда": раздетого Милохина засняли с молодым жеребцом
11:03
"Разносит потихоньку": показавшую себя без фильтров Боню затравили
10:52
Подтвердились самые страшные опасения: звезде сериала "Побег" поставили неутешительный диагноз
10:25
Разводящаяся с мужем Бородина кардинально изменилась
10:20
"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины
10:05
В Барнауле из-за взрыва в жилом доме ввели локальный режим ЧС
09:55
Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова
09:48
"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь
09:31
Солнцев прошелся по тяжелобольной МакSим: Могу сравнивать с другими свиньями
09:19
Житель Воскресенска обстрелял окна квартир
09:11
Тарифы ЖКХ: россиянам подготовили новые льготы и компенсации
09:07
Военный эксперт Петров заявил о провале кадровой политики Зеленского
08:44
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
08:32
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 28 июля
08:25
Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся в Шереметьево
06:05
"Алкоголь – мой главный учитель": упивающаяся шампанским Рудова вывалила грудь
04:08
Тяжелая юность и знаковая роль: что известно о судьбе звезды "Особенностей национальной охоты" Струкачеве
02:10
"На нудистский пляж": Толкалина в Крыму снова оголилась
23:58
В Сети появилось фото беременной Арзамасовой "для тех, кому нравится погорячее"
22:00
"Это просто что-то!": беременная Нюша уплетала шаурму на дне рождения Лопыревой
21:37
Инстасамка с гордостью обсудила гигантский половой орган своего парня
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
Больше не Алла Борисовна: странное известие о Пугачевой вызвало шок
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
К 2024 году в Новой Москве будут работать 14 станций метро

К 2024 году в Новой Москве будут работать 14 станций метро

Жители ТиНАО в скором времени получат собственную ветку метро. В округе уже работают восемь станций.
прочитано 153 раза

В скором времени собственная ветка подземки появится в ТиНАО. Для линии метро, которая будет обслуживать жителей Новой Москвы, уже выбрано официальное название – Троицкая. Сейчас столичные власти ведут активную работу по ее окончательному строительству, ведь без этой ветки городской метрополитен может просто не справиться с возрастающими нагрузками.

ПО ТЕМЕ

Для отделки московского метро впервые используют кварцевый агломерат

В четырех отдаленных районах Москвы могут построить метро после 2025 года

На станции "Авиамоторная" БКЛ проложат пешеходный переход

На данный момент в ТиНАО уже функционируют восемь станций подземки, а в ближайшие три года планируется открыть для пассажиров еще шесть остановочных пунктов. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в 2016 году на Сокольнической линии были открыты станции "Румянцево" и "Саларьево". Через два года ввели остановочные пункты "Рассказовка" и "Говорово", расположенные на Калининско-Солнцевской линии. Еще через год на красной ветке окрылись станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Глава профильного департамента также отметил, что дополнительные шесть остановок столичной подземки будут построены в Новой Москве до конца 2024 года, то есть число станций возрастет до 14. Активные работы по прокладке тоннелей и оборудованию новых станций ведутся уже сейчас. Власти планируют завершить их как можно скорее, поэтому в строительстве задействованы сразу полторы тысячи специалистов.

На данный момент метростроители работают одновременно на четырех пунктах Троицкой линии метро – это станции "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка". На других ветках подземки специалисты занимаются строительством остановочных пунктов "Пыхтино" и "Новомосковская".

На территории ТиНАО планируется построить участок Троицкой линии от станции "Коммунарка" до станции "Троицк". На этой ветке будут расположены станции "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки", "Троицк". Проект планировки данного участка пока еще находится в работе, строительство не ведется. Оно запланировано после 2024 года, однако ввод участка Троицкой линии "Новаторская" – "Коммунарка" ожидается в 2024 год.

Троицкая линия должна соединить городской округ Троицк с Московским центральным кольцом. Ветка пересечет юг Сокольнической линии, образовав пересадочный узел на стации "Коммунарка". Длина линии составит около 40 километров.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города/ АГН «Москва»
Автор: 28 июля 2021, 13:59 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова

Светская львица пригласила критика
Шоу-бизнес

Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!

Его поддержала невеста
Сериалы

"Уже не жилец": похоронивший жену известный актер запил с горя

Знаменитость терзалась чувством вины
Шоу-бизнес

"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины

Ребенок чувствует себя плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+