На станции "Авиамоторная" БКЛ проложат пешеходный переход

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
Шмелева объяснила решение пойти на выборы от "Единой России"
партнеры
Понедельник
19 июля
Лента новостей
19:25
На Кубани в кафе жестоко убили мужчину
18:59
"Люди погибают": вдова Мамонова восхитилась героями после смерти мужа
18:51
Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской
18:22
Лапал за грудь и полез ниже: влиятельный мужчина домогался оцепеневшую Бледанс
18:19
Бородина засветилась на вечеринке в чужой рубашке и с новым мужчиной
18:13
"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"
18:07
Сбившей в Москве троих детей студентке ужесточили обвинение
17:42
Толкалина заявилась на пляж в шубе
17:33
"Надо бы остановиться": переодетый в женщину Куценко вызвал оторопь
17:23
Почему звезда сериала "Клиника" боится сделать предложение своей девушке
17:21
Мать Аршавина решила добить тяжелобольную Казьмину
17:04
Аналитик Петров рассказал о давлении Запада на Украину
16:53
"Как животное": 16-летний сын Децла разгромил магазин ночью ради славы
16:50
"Я терпела, потом орала": 80-летняя Брыльска рассказала о жуткой боли
16:38
"Лицо-подушка": что случилось с Кристин Дэвис из "Секса в большом городе"
16:30
Он мне нужен всегда: вышедшая из роддома Волосожар призналась в зависимости
16:12
Самолет с футболистами на борту больше часа не мог приземлиться в Барнауле
16:11
Смеющийся Топалов довел Тодоренко до слез
16:06
"Никому ничего не должна": Яна Чурикова взорвалась из-за нападок
16:03
"Скотный двор": политолог Березовец сравнил политику Зеленского с антиутопией
15:53
Ирина Шейк в бикини возбудила народ горячими фото
15:51
Американский HBO Max купил права на показ нашумевшего российского сериала
15:45
Голый Моргенштерн решил подраться с известным бойцом за 20 рублей
15:29
Раздетую Савельеву разнесли за истощенную фигуру
15:19
Сломанная рука и затрудненные движения: кадры беременной звезды "Дома-2" ошарашили россиян
15:10
Занять место Заворотнюк: певица Лолита с треском провалилась
15:07
"Один хорошо, а два лучше": Бледанс сняли в компании мускулистых мачо
15:03
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
15:02
"Не можешь петь – раздевайся": оголившийся на людях Костюшкин поделился советом
14:43
Нацепивший микроплавки Галкин прилюдно раздвинул ноги
14:38
"Положила мои руки на грудь": заявившей о домогательствах Прокловой нанесли ответный удар
14:32
Валерия оглушила грудного ребенка страшным криком
14:23
"Уже скоро": Сын тяжелобольного Боярского раскрыл правду о состоянии отца
14:18
Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике
14:15
Молодой человек попытался украсть трактор с кладбища в Подмосковье
14:02
"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова
13:52
Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой
13:51
"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми
13:41
Шесть главных хитов певицы МакSим
13:31
Политолог Белковский озвучил план Авакова после отставки примкнуть к Кличко
13:26
"Придется отключить": Сокрушенная горем менеджер МакSим обратилась к россиянам
12:53
"Лепит себе подельников": Максакова обличила беззакония бывшего мужа
12:51
В Подмосковье трехлетний мальчик отравился жидкостью для мытья стекол
12:46
"Терпят друг друга ради детей": Метившая на место Бородиной звезда высказалась о разводе
12:34
Более известна как экс-жена Харламова: пустые старания Асмус жестко высмеяли
12:21
"Умрет и в гробу будет перевертываться": бывшую жену Барыкина уличили в черной магии
12:10
"Будет кирдык": побывавшая пять раз в браке Милявская открестилась от детей
11:58
Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние
11:52
Звезду экрана депортируют из страны за глумление над карантинными мерами
11:41
Мишустин назначил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева пригрозила 14-летней дочери своего мужа уголовным делом
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков
Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На станции "Авиамоторная" БКЛ проложат пешеходный переход

На станции "Авиамоторная" БКЛ проложат пешеходный переход

На станции "Авиамоторная" БКЛ московского метро начался второй этап проходки пешеходного перехода.
прочитано 194 раза

Транспортная система Москвы развивается семимильными шагами. Темпы строительства Большой кольцевой линии столичного метро не перестают удивлять. Только в прошлом году открылась новая станция "Авиамоторная", а уже сейчас там идут активные работы по сооружению пешеходного тоннеля через Авиамоторную улицу, чтобы пассажиры могли попасть в западный вестибюль станции, которая будет полностью отвечать всем требованиям их комфорта и безопасности.

ПО ТЕМЕ

На станции "Воронцовская" БКЛ метро начали строить входные павильоны

На восточном участке БКЛ завершаются земляные работы

Для строительства подземного пешеходного перехода специалисты закрепили грунт и создали специальный защитный экран из труб, который позволил избежать просадки железнодорожных путей. Дело в том, что прокладка тоннеля происходит в очень сложных условиях. Неоднородность грунта и близость железной дороги создают дополнительные трудности для строителей, поэтому им приходится использовать в работе нестандартные решения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, в каких условиях приходится действовать метростроевцам: "Строительство перехода идет в условиях сложной гидрогеологии. Неоднородность грунтовых условий и близость железной дороги требуют от строителей нестандартных решений. Грунт на месте строительства перехода насыщен плывунами, без специальных мер нельзя было приступать к разработке".

Чтобы оценить масштаб строительства, приведем лишь некоторые технические данные. Уникальный защитный экран состоит из 26 труб. Каждая труба имеет диаметр больше одного метра и длину 75 метров. Огромная установка защищает железнодорожные пути от просадки.

Специалисты прокладывают тоннель в три этапа. Об это рассказал генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. По его словам, первый этап уже завершен. Проходка велась с помощью шахтного комбайна ITC-312 с гидравлической фрезой. Комбайн помог обеспечить высокую производительность и точность при разработке грунта и монтаже тюбинговых колец.

Напомним, что станция "Авиамоторная" БКЛ открылась в марте 2020 года. До запуска всего северо-восточного участка она функционирует как часть Некрасовской линии метро.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 19 июля 2021, 18:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

Разразился скандал
Шоу-бизнес

"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова

Актриса продолжает воевать с семьей своего мужа
Шоу-бизнес

"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой

Источник прервал молчание
Шоу-бизнес

Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой

Певица пришла на могилу

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+