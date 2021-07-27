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В Восточном Измайлове отремонтируют библиотеку № 77

В Восточном Измайлове отремонтируют библиотеку № 77

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил о согласовании проектной документации по ремонту библиотеки № 77, которая находится в районе Восточное Измайлово.
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На официальном сайте мэра Москвы появилась информация о ремонте библиотеки № 77. Учреждение располагается по адресу: 11-я Парковая улица, дом 21 (на первом этаже жилого здания, построенного в 1972 году по типовому проекту).

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Специалисты очистят кирпичные фасады от краски, сделают обшивку парапета, установят новые окна и входные двери. Также запланировано обновление входных групп, в том числе – пандуса. Внутри здания заменят часть перегородок, установят двери, полностью обновят отделку всех помещений. Помимо этого, будет проведена замена систем электроснабжения, отопления и кондиционирования, а также водоснабжения и водоотведения.

Кстати, в библиотечной системе Восточного административного округа Москвы – 34 подразделения. У каждой библиотеки свой профиль: краеведение, экология, юриспруденция, популяризация творчества известных писателей и общественных деятелей и другие.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек. Он сообщал, что по программе "Московские библиоцентры" модернизировано уже 125 библиотек.

"Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. В рамках программы "Московские библиоцентры" мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное – меняем концепцию работы библиотек", – рассказывал градоначальник.

По словам Сергея Собянина, традиционные закрытые книгохранилища с маленькими читальными залами становятся городскими гостиными для москвичей всех возрастов. Это открытое пространство, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.

Также заработал единый читательский билет. Если москвич зарегистрировался в одной библиотеке, то у него появляется возможность пользоваться всей городской сетью. Мэр столицы отмечал, что горожане получили уже более 511 тысяч читательских билетов.

Стоит отметить, что все библиотеки Москвы подключены к Национальной электронной библиотеке. Найти нужную книгу и забронировать ее можно в новом библиосервисе на портале mos.ru.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 27 июля 2021, 18:26 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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