Собянин открыл в Кузьминках поликлинику после реконструкции

Жители Кузьминок получили новую поликлинику с современным оборудованием и комфортными кабинетами.



Открытие новых медицинских учреждений и реконструкция старых – приоритетное направление в деятельности столичных властей. Модернизация фонда здравоохранения стала особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса. Безусловно, качественная и своевременная медицинская помощь должна быть доступна в любом районе столицы для каждого москвича.

Так, в Москве по адресу Есенинский бульвар, дом 9, корпус 1 после комплексной реконструкции открылся филиал №1 городской поликлиники №9. Медцентр посетил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что поликлиника стала более комфортной для врачей и пациентов: "Оборудование, мебель, все самое лучшее, что есть у нас в стране — в вашей поликлинике".

"У вас поликлиника юбилейная — 20-я по программе реконструкции. Мы 20 открыли, еще в 50 с лишним сейчас идет ремонт. Всего будет 130 поликлиник, а дальше — будем смотреть", – подчеркнул Собянин.

Отметим, что четырехэтажный медцентр в Кузьминках, построенный в 1964 году, оказывает помощь почти 47 тысячам москвичей. Сегодня, в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить возникновение очередей.

Комплексную реконструкцию медучреждения удалось выполнить всего за год. Здание поликлиники практически полностью перестроили. Строители обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнили отделку помещений.

В медцентре уже установили около двух тысяч единиц современного медицинского оборудования и мебели. По контрактам жизненного цикла закупили рентгенографический комплекс, маммограф, флюорограф (U-дуга) и четыре аппарата УЗИ. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и лор-врача.

Поликлиника за смену может принять около 500 пациентов. Для них созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами и кулерами, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Интуитивно понятная навигация позволяет без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудовали уютные комнаты отдыха, Кабинеты медиков оснастили эргономичной мебелью. Сегодня в поликлинике трудится 71 человек: 31 врач, 27 медицинских сестер и 13 сотрудников обслуживающего персонала.

Благоустройство коснулось и прилегающей территории. Ее обновили по новым стандартам: уложили плитку, поставили скамейки, урны, новые фонари, высадили деревья и разбили газоны. Всего здесь установили 33 малые архитектурные формы.