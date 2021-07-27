В ТиНАО построят новую поликлинику

Сейчас в российской столице действует масштабная программа по развитии инфраструктуры здравоохранения. Пандемия коронавируса только подчеркнула актуальность работы, проводимой московскими властями. В ближайшие три года они планируют ввести в эксплуатацию более 60 поликлиник и крупных многофункциональных медицинских центров.
Мэрия поставила перед собой задачу поднять систему здравоохранения на еще более высокий уровень. Ведь очевидно, что качественная и своевременная медицинская помощь должна быть доступна в любом районе столицы для каждого москвича.
Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что в поселении Кокошкино ТиНАО продолжается проектирование поликлиники на 320 посещений в смену. Специалисты должны начать строительно-монтажные работы сразу после того, как проект пройдет процедуры согласования и экспертизы.
Поликлинику планируется оснастить современным оборудованием и мебелью. В здании оборудуют пост охраны и систему видеонаблюдения. Прилегающую территорию благоустроят, а в поликлиники создадут безбарьерную среду.
После открытия медцентра пациенты смогут воспользоваться услугами специалистов по всем основным направлениям. Для горожан будут работать кабинеты функциональной диагностики, лечебных и восстановительных процедур.
Отметим, что в ближайшие несколько лет Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) должны перейти на самые современные стандарты медицинского обслуживания граждан. Всего до 2023 года здесь планируется построить 17 объектов здравоохранения.
"С 2012 года здесь построили и ввели более 90 социальных объектов, в том числе 15 объектов здравоохранения. В 2021 году запланирован ввод двух объектов здравоохранения, одного из них – за счет средств Адресной инвестиционной программы и второго – за счет внебюджетных источников", – отметил Жидкин.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что жители Кузьминок получили новую поликлинику с современным оборудованием и комфортными кабинетами. Медцентр открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Комплексную реконструкцию учреждения удалось выполнить всего за год. Там уже установили около двух тысяч единиц современного медицинского оборудования и мебели.
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