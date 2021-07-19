На станции "Воронцовская" БКЛ метро начали строить входные павильоны

На станции “Воронцовская” южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершены работы по устройству монолитных конструкций

Пока Москва страдает от жары, метростроевцы в прохладной глубине продолжают строить самую длинную кольцевую линию метро в мире. На Большой кольцевой линии будет 31 станция, 10 из них уже открыто. До конца 2021 года планируется запустить еще девять станций.

Так, на строящейся станции "Воронцовская" южного участка БКЛ уже начали возводить входные павильоны. Специалисты приступили к устройству металлоконструкций. Каркас павильонов будет выполнен из металла, фасад облицуют керамогранитом, крышу покроют алюминиевыми листами, а остекление будет из многослойного закаленного стекла и триплекса .

Спуски в метро оборудуют трапом для маломобильных граждан, на пешеходном выходе № 6 появится лифт. Один из выходов сооружается в комплексе строительства пересадки на действующую станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии.

"Всего станция “Воронцовская” получит четыре пешеходных выхода — два со стороны Профсоюзной улицы и два со стороны улицы Архитектора Власова", – рассказал руководитель проекта строительства станции "Воронцовская" Александр Ситников.

Открытие южного участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской" улучшит транспортное обслуживание жителей пяти московских районов с населением около 550 тысяч человек, а также разгрузит центральные и южные участки трех линий метро.

Напомним, в феврале 2018-м состоялось открытие первых станций БКЛ – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская" "ЦСКА" и "Петровский парк". В конце того года ввели в эксплуатацию еще одну станцию – "Савеловская". Весной 2020-го пассажиров приняли станции "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская", в декабре – "Электрозаводская". В 2021 году ввели еще две станции БКЛ – "Народное ополчение" и "Мневники".

Ранее "Дни.ру" писали, что участок Калининско-Солнцевской линии метро возле аэропорта Внуково готов на четверть. На станциях "Пыхтино" и "Внуково" сейчас идут монолитные работы. По словам генерального директора АО "Мосинжпроект", строители также выполняют работы по подготовке метромоста к покраске и устройству гидроизоляции.