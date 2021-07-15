На восточном участке БКЛ завершаются земляные работы

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Четверг
15 июля
Лента новостей
15:39
Доступ закрыт: Навку не пускают к терзаемой болями Заворотнюк
15:32
"Идиллия": совместное фото Брухуновой и Петросяна произвело фурор
15:21
"Слов нет": Измученную опасной болезнью Догилеву выставили из клиники
15:03
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
14:58
Шукшина о скандальных выходках наломавших дров сына и дочери: Свои мозги не вставишь
14:55
Оголившаяся известная модель промокла на глазах миллионов
14:40
"Ни стыда ни совести": экс-супруга Меладзе врезала недавно родившей разлучнице
14:37
"Неудобно и смешно": почему постельную сцену Гурченко и Никулина вырезали из известного фильма
14:32
"Позорище": Взвывшую без пельменей Бузову гонят из России
14:24
"Старуха Изергиль": по заговорившей о женской красоте Собчак жестко прошлись
14:17
Пенсионер с Сахалина выиграл больше 500 миллионов рублей в лотерею
14:13
Что их связывает: Димаш Кудайберген впервые раскрыл тайну отношений с Игорем Крутым
13:54
Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых россиян
13:48
Лишившийся папиных денег принц Гарри отправил только родившую Маркл работать
13:43
"Ничего не могу знать о завтра": Пьеха заговорил о смерти
13:41
Мечтал стать летчиком, а стал Полиграфом Шариковым: судьба актера Владимира Толоконникова
13:40
Сверкнувшая прелестями Деми Мур оттянулась на пляже
13:35
Толкалина в микроплатье спровоцировала россиян
12:57
В Подольске на пляже утонул мужчина
12:53
"Жаль": решившуюся на откровение Боню вывели на чистую воду
12:45
"Люблю до сих пор": Бывший ухажер Бузовой ошеломил признанием
12:43
В Пермском крае нашли труп утонувшего подростка
12:42
Как сложилась судьба пережившего нападение и оставшегося бомжом Джамшута из "Нашей Раши"
12:27
Людей призвали не оставаться в Москве во время жары
12:16
Россияне похоронили певицу МакSим
12:14
В Москве 2 человека пострадали при падении лифта
12:02
Под Нижним Новгородом рабочий погиб на лесопилке
11:40
В Тюмени грузовик сбил женщину с детской коляской
11:38
Экс-представитель НАТО в России заявил об опасном положении Украины
11:37
Ошибка стендап-комика Новиковой довела ее юного сына до психушки
11:34
"Стала рабыней": названа главная проблема осрамившейся Прокловой
11:22
У спасающих Мамонова врачей опустились руки: Даже не будут пытаться
11:11
"Все кости ломает": народ пришел в ужас от последнего видео МакSим
11:06
В Екатеринбурге нашли труп пропавшего бизнесмена
10:55
Народ переполошился из-за Николая Добрынина из "Сватов"
10:33
Зверь в постели: Лорак проснулась в койке с волосатым красавцем
10:32
Украинский депутат об отставке Авакова: Это кончина Зеленского
10:22
"Все слезы пролиты": убитый горем Виторган поделился болью утраты
10:08
В Анапе сгорело летнее кафе
09:58
Раскрыты детали госпитализации 71-летнего Боярского
09:47
Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска
09:42
Потери сознания: вспыли шокирующие данные о смертельно больной Заворотнюк
09:07
Стала известна реакция Пугачевой на кончину бывшего мужа
09:00
Политолог Березовец рассказал о неудачных переговорах Зеленского и Меркель
08:48
У МакSим в коме начались проблемы с мозгом: Серьезное осложнение
08:44
В России поднялись цены на популярные продукты – подробности
08:42
Вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье
06:03
После новости о разводе счастливый муж Бородиной устроил пенную вечеринку
04:02
К чему снятся умершие
02:05
"После стольких баб": Улизнувший к океану Тимати флиртует с бывшей возлюбленной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
"Совсем больной?!": Муж рожающей Сябитовой сношался с любовницей на супружеском ложе
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
Шакалы бросились врассыпную от голоса Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На восточном участке БКЛ завершаются земляные работы

На восточном участке БКЛ завершаются земляные работы

Восточный участок Большой кольцевой линии московского метро готов почти наполовину.
прочитано 136 раз

Метро города Москвы по праву считается одним из самых современных и комфортных транспортных узлов во всем мире. Столичный метрострой, действительно, удивляет грандиозными масштабами и скоростями строительства.

ПО ТЕМЕ

В Москве у Новодевичьего монастыря построят музей

Власти Москвы утвердили предмет охраны ансамбля усадьбы Гагарина

Большая кольцевая линия является самым амбициозным проектом за всю историю столичного метростроения. Более того, БКЛ претендует на рекорд протяженности для кольцевой линии метро. Ее длина в скором времени может достигнуть 70 километров.

Сейчас специалисты завершают земляные и продолжают монолитные работы на восточном участке БКЛ. Линия протяженностью 11,4 километра включает в себя четыре станции: “Кленовый бульвар”, “Нагатинский Затон”, “Печатники” и “Текстильщики”. Объект готов почти наполовину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чиновник также отметил, что на участке ведутся работы по прокладке тоннелей. В них задействованы щиты диаметром шесть и десять метров. Кстати, один тоннель уже готов. Его от будущей станции "Кленовый бульвар" до демонтажной камеры возле "Каширской" проложил щит-гигант "Победа". Строительство второго тоннеля начнется в течение следующих нескольких недель. Бочкарев подчеркнул, что к концу текущего года специалисты должно возвести все четыре тоннеля.

"Тоннелепроходческий комплекс “Победа” диаметром 10 метров проложил двухпутный перегонный тоннель протяженностью 1453 метра от будущей станции “Кленовый бульвар” до демонтажной камеры, расположенной возле станции “Каширская”. Щит вел работу под землей на глубине от 10 до 27 метров", — уточнил заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов оценил готовность станции "Кленовый бульвар" на 46%. Он отметил, что на этом участке продолжается сооружение внутренних стен и перегородок, отделка платформы и бытовых помещений, а также монтаж системы вентиляции.

"Работы ведутся в зоне группы камер съездов и пункта технического обслуживания: здесь завершается устройство ограждающей конструкции методом “стена в грунте”, строители приступили к возведению монолитных конструкций", — подчеркнул Кравцов.

Отметим, что монолитные работы проводятся и на оставшихся трех станциях восточного участка БКЛ. Также на станции "Текстильщики" ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж вентиляционной системы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 15 июля 2021, 15:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ни стыда ни совести": экс-супруга Меладзе врезала недавно родившей разлучнице

Женщины публично высказались свои позиции
Шоу-бизнес

"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой

Макеева унижала женщину
Шоу-бизнес

Мечтал стать летчиком, а стал Полиграфом Шариковым: судьба актера Владимира Толоконникова

У актера непростая судьба
Шоу-бизнес

"Ничего не могу знать о завтра": Пьеха заговорил о смерти

Все случилось внезапно

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+