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Три станции Сокольнической линии московского метро откроются раньше срока

Три станции Сокольнической линии московского метро откроются раньше срока

Скоро станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" снова откроются для пассажиров.
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Большая кольцевая линия (БКЛ) является самым мощным проектом московского метростроя. Тоннели и станции строят днем и ночью, чтобы жители столицы получили новую ветку подземки. Горожане могут испытывать временные неудобства из-за строительства линии, однако власти делают все возможное, чтобы свести их к минимуму.

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В понедельник, 26 июля, частично запустят участок Сокольнической линии метро "Спортивная" – "Тропарево", который был закрыт 19-го числа из-за строительства станции "Проспект Вернадского на БКЛ и перехода к ней. Станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются раньше запланированного срока.

Поезда, которые следовали из центра до "Спортивной", теперь будут доезжать до "Университета", а подвижные составы, курсирующие между "Коммунаркой" и "Тропарево", – до "Юго-Западной". Движения поездов между "Университетом" и "Юго-Западной" не будет до 9 августа. Станция "Проспект Вернадского" пока будет закрытой.

Столичные власти рекомендуют горожанам выбирать альтернативные маршруты через соседние линии метро даже после открытия станций. Это связано с большим пассажиропотоком: автобусы КМ, которые курсируют между "Юго-Западной" и "Университетом" будут сильно загружены.

Кстати, в 2021-м открылись две станции Большой кольцевой линии – "Народное ополчение" и "Мневники". До конца этого года заработают еще девять новых станций БКЛ: "Терехово", "Кунецевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", а также "Каховская", которая была закрыта на реконструкцию два года назад.

Например, на "Новаторской" уже начали монтировать уникальный "пламенеющий" потолок. Он будет выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков. Это первая станция московского метро, где применили стекло в качестве отделочного материала потолка.

Ранее "Дни.ру" также писали, что на станции метро "Авиамоторная" БКЛ начался второй этап проходки пешеходного перехода. Для строительства специалисты закрепили грунт и создали специальный защитный экран из труб.

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Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 23 июля 2021, 12:32 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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