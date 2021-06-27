Участок Калининско-Солнцевской линии метро возле аэропорта Внуково готов на четверть

Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Чтобы доехать до Внуково на общественном транспорте, можно воспользоваться автобусом, каршерингом, такси или аэроэкспрессом, который отправляется с Киевского вокзала. Через два года возле аэропорта появится две станции метро – первая будет расположена на Боровском шоссе, вторая – в непосредственной близости к воздушной гавани, а значит, путь до нее станет еще быстрее. Продление Калининско-Солнцевской линии подземки также оценят жители ТиНАО.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что участок желтой ветки возле аэропорта" готов на 27%. На станциях "Пыхтино" и "Внуково" сейчас идут монолитные работы. На первой работы выполнены почти на 40%, на второй – находятся на начальной стадии.

На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро специалисты возводят монолитные конструкции тоннеля между метромостом и стартовым котлованом на участке в сторону станции "Внуково".

"Строители выполняют работы по подготовке метромоста к покраске и устройству гидроизоляции", — утонил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Также он рассказал, что между станциями "Пыхтино" и "Рассказовка" продолжается проходка обоих перегонных тоннелей. Вместе с тем строители занимаются возведением ограждающей конструкции методом "стена в грунте" для устройства демонтажного котлована за действующими тупиками станции "Рассказовка". По словам гендиректора "Мосинжпроекта", уже уложено 517 кубометров бетона из 1858.

Развитие метро – одно из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем Москвы. В течение следующих трех лет за МКАД откроют еще восемь станций. С внешней стороны кольцевой автомобильной дороги в настоящий момент находится 29 станций подземки.

Стоит отметить, что за последние 10 лет в Москве было построено 173 километра линий метро и Москвовское центральное кольцо, 88 станций и 10 электродепо.

Напомним, также "Дни.ру" писали о строительстве Большой кольцевой линии столичного метро. Сообщалось, что девять станций БКЛ введут в эксплуатацию в этом году.