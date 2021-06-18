Первые электробусы московской сборки начали работу на маршруте т47

Москва является крупнейшим оператором электробусов в Европе.

В Москве каждый день на маршруты выходит 600 электробусов. В течение ближайших лет городские власти планируют приобрести еще 1600 единиц такого транспорта. Стоит отметить, что с 2021 года в столице электробусы не только эксплуатируются, но и собираются. К 2030-му власти планируют полностью перейти на электрический транспорт.

Первые электробусы, собранные на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ), уже ездят по городу. Они курсируют по маршруту т47 — от Бескудниковского района до Садового кольца.

К слову, на производстве на СВАСЗ работают 100 новых сотрудников. Еще столько же рабочих мест появится до 2023 года. Планируется, что СВАРЗ станет одним из крупнейших центров по производству и сервисному обслуживанию электротранспорта в России. Создание нового завода выгодно городу, ведь в таком случае себестоимость производства электробусов снижается, а сервисное обслуживание становится более качественным и быстрым.

"Московский электробус — один из лучших на мировом рынке. Все операции по сборке электробусов на заводе полностью экологичны, с нулевыми выбросами", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кстати, в 2020 году благодаря развитию электробусной сети в Москве выбросы в воздух загрязняющих веществ снизились примерно на 400 тонн. В 2021-м в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может сократиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022-м — на 85,7 тысячи тонн.

Ранее директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев рассказывал, что в течение этого года в Москве построят несколько питающих центров для электроснабжения станций зарядки городских электробусов. Мощные зарядные станции появятся на конечных остановках маршрутов.

Напомним, "Дни.ру" также писали, что российскую столицу признали одним из лидеров по экологической деятельности. Эксперты высоко оценили принимаемые городом меры по снижению негативного воздействия на климат.