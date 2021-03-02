В Москве отремонтируют дом персидского торговца 1902 года

Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Вторник
2 марта
Лента новостей
15:51
Без лифчика интереснее: известный футболист втоптал Семенович в грязь
15:49
В центре Москвы на пешеходов с крыши упала глыба льда
15:39
Давид Манукян лишился огромной суммы из-за долгов
15:16
Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта
15:14
Шок! Неизвестные вынесли вещи из квартиры Легкоступовой
14:34
Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск
14:31
Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать
14:22
"Совсем истощал": народ бьет тревогу из-за резко похудевшего бывшего избранника Бузовой
14:19
По программе реновации в Москве построено уже 102 дома
14:19
Погоду в Москве признали опасной
14:17
Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело
13:59
Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова
13:55
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
13:48
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек
13:42
"У нас разные понятия добра и зла": Хаматова о сложных отношениях с третьим избранником
13:34
"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками
13:25
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
13:12
Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира
13:11
Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником
13:06
Назван примерный срок возврата к индексации пенсий работающим россиянам
13:04
"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям
12:50
Оплеванная Малаховым Узерли из "Великолепного века" едет в Россию
12:47
Под Москвой парень зарезал пьющего отца
12:35
"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание
12:32
При пожаре под Москвой погиб ребенок
12:16
Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены
11:59
"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже
11:59
"Яд быстро поразил все внутри": звезда "Кухни" сообщила о мучительной смерти члена семьи
11:55
На Сицилии активизировался вулкан Этна
11:43
"Папа плохого не посоветует": маленькая дочь Кудрявцевой поразила россиян
11:29
Опубликовано видео с места нападения на Олесю Малибу
11:29
Экранную жену Нагиева из "Кухни" поздравляют с беременностью
11:25
В России за сутки выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 с начала октября 2020 года
11:16
Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция
11:13
Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда
11:10
Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"
10:54
Российский лыжник пропустит чемпионат мира из-за сломанной руки
10:52
"Спасайте, срочно!": стало известно о недуге доигравшейся Пеговой
10:31
"Страшно все это": Сафронов рассказал о смертельном недуге
10:26
Бывший тренер "Спартака" попал в реанимацию
10:23
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
10:22
"Думал, умру": появление перенесшего страшную болезнь Пригожина вызвало оторопь
10:17
В Тюмени студента семь раз ловили пьяным за рулем
10:02
В Петербурге возле мусорного бака нашли мертвого младенца
09:45
У россиян появилось больше свободных денег
09:44
В Новокузнецке мужчина бросился с ножом на подавшую на развод жену
09:32
В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии
09:30
"Одолжила идею": Земфиру втянули в громкий скандал после важного события
09:15
В США в школе застрелили подростка
09:04
Есть жертвы: в интернате под Тверью произошел пожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде
Мой район
В Москве отремонтируют дом персидского торговца 1902 года

В Москве отремонтируют дом персидского торговца 1902 года

Фото: mos.ru
На Старой Басманной улице восстановят доходный дом персидского торговца Аджи-Мамеда Усейна ага Аминезарбы. Специалисты приведут в порядок фасады, отремонтируют крышу и инженерные коммуникации.
прочитано 182 раза

Доходный дом располагается по адресу Старая Басманная улица, дом 15, строение 2. Здание построено в стиле модерна и неоклассицизма.

ПО ТЕМЕ

С любовью к прошлому: как Москва сохраняет свое культурное наследие

Эксперты высоко оценили итоги реставрации Северного речного вокзала

В перечень объектов культурного наследия Москвы дом персидского купца не входит. Но благодаря уникальной архитектуре он является важной частью архитектурного облика этой части города.

Для восстановления дома специалистам предстоит проделать большую работу. Необходимо отремонтировать фасады, подъезды, привести в порядок крышу, обновить старые сети водоснабжения, отопления, электрики.

«Все работы будут проведены с особой бережностью и тщательностью", – отметил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Илья Байдужий.

Всего в Москве насчитывается более 8,6 тысячи объектов культурного наследия. В городе есть здания, построенные еще несколько сотен лет назад. Все они составляют уникальный архитектурный ансамбль столицы.

Один из таких примечательных объектов – здание старейшей аптеки Москвы на Пречистенке. Недавно его поставили под охрану государства. Всего за последние семь лет охранный статус получили 700 объектов.

Для сохранения культурного наследия Москва с 2011 года наращивает темпы реставрации. Ежегодно в городе приводят в порядок 200-300 таких объектов.

Фото: mos.ru

За последние 10 лет в столице отреставрировано более 1,5 тысячи памятников архитектуры. Число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. Высокие темпы работ удалось поддержать даже в пандемию коронавируса.

Одним из самых знаковых объектов реставрации в прошлом году стал Северный речной вокзал. В 2017 году он перешел в собственность Москвы, после чего здание стали готовить к обновлению. Специалисты бережно обошлись с исторической составляющей здания, отремонтировали фасады, восстановили утраченные фонтаны.

Итоги реставрации оценило жюри премии The Art Newspaper Russia. Эксперты отметили быстрое и бережное восстановление здания и возвращение ему прежних функций.

В 2020 году во всем великолепии перед москвичами и гостями столицы предстал и кинотеатр "Художественный". Реставраторы вернули зданию прежний облик и восстановили надпись "Художественный электро-театръ".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 2 марта 2021, 15:17 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек

Актриса прервала молчание

Шоу-бизнес

"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

Полину закидали камнями

Шоу-бизнес

Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены

Артист взял себя в руки

Шоу-бизнес

Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником

Она осталась в восторге от времяпрепровождения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+