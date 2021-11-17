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В Молжаниновском и Хорошево-Мневниках создадут более двух тысяч рабочих мест

В Молжаниновском и Хорошево-Мневниках создадут более двух тысяч рабочих мест

В двух столичных районах построят объекты недвижимости общей площадью 76,7 тысячи квадратных метров.
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Несколько лет назад в Москве была утверждена программа стимулирования создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Инвесторы, занимающиеся строительством деловых центров, объектов образования, науки, здравоохранения, спорта, торговли, общественного питания и других необходимых столице объектов, имеют право на льготы. Благодаря этой программе районы за ТТК развиваются гармонично, снижается дефицит рабочих мест. Многие горожане находят работу, до которой не нужно долго добираться.

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Ранее столичные власти одобрили проекты, позволяющие создать в городе более 20 тысяч рабочих мест. Застройщики могут подать заявку на получение специального статуса через инвестиционный портал столицы. А недавно мэр Москвы Сергей Собянин одобрил два инвестиционных проекта. Они касаются районов Хорошево-Мневники и Молжаниновский.

Так, на Ленинградском шоссе построят промышленный технопарк площадью 20,7 тысячи квадратных метров. Там появится 600 рабочих мест. А на улице Шеногина создадут административно-деловой центр с офисам, объектами торговли и общественного питания. Площадь объекта составит 56 тысяч квадратных метров. Так в столице появится еще 1,7 тысячи рабочих мест. Инвесторы вложат в эти проекты 8,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что 400 рабочих мест создадут в Нижегородском районе. На территории промзоны "Грайвороново" (55 тысяч квадратных метров) построят индустриальный квартал. Там создадут научно-производственные и общественно-деловые пространства.

13 тысяч рабочих мест появится в районе Бирюлево-Западное. На территории площадью 42 гектара в рамках программы "Индустриальные кварталы" построят инновационные центры, общественно-деловые комплексы, спортивные объекты и магазины. Работы планируется начать в 2023 году.

Также преобразятся бывшие промзоны в московских районах Зюзино и Печатники. Там тоже появятся общественно-деловые и производственные объекты, офисы, магазины и кафе. На этих территориях будет создано в общей сложности более восьми тысяч рабочих мест.

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Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Автор: 17 ноября 2021, 16:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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