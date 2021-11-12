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На территории бывшей промзоны в Нижегородском построят индустриальный квартал

На территории бывшей промзоны в Нижегородском построят индустриальный квартал

В Юго-Восточном административном округе Москвы преобразится территория площадью четыре гектара.
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Благодаря программе "Индустриальные кварталы", бывшие московские промзоны обретают новую жизнь. Эти территории наконец-то будут работать на благо города и его жителей. В таких местах появятся новые рабочие места, парки и скверы, детские и спортивные площадки.

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Так, в Нижегородском районе на территории промзоны "Грайвороново" площадью 55 тысяч квадратных метров построят индустриальный квартал – около станции "Новохохловская" Московского центрального кольца (МЦК) и одноименной станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Здесь создадут научно-производственные и общественно-деловые пространства, следовательно, появится свыше 400 новых рабочих мест.

Под научно-производственную деятельность выделен участок площадью 40 тысяч квадратных метров. Остальные 15 тысяч займут банки, кафе, магазины и спортивные площадки. Вся территория, разумеется, будет благоустроена, озеленена.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инвестор вложит в реорганизацию экс-промзоны "Грайвороново" 15 миллиардов рублей. Ожидается, что каждый год благодаря новому индустриальному кварталу бюджет города будет пополняться на 1,3 миллиарда рублей.

Первый договор в рамках программы "Индустриальные кварталы" был заключен летом 2020-го. В тех документах речь идет о комплексном развитии промзоны "Октябрьское поле" общей площадью 5,92 гектара. А в ноябре прошлого года состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий. Тогда стала известна судьба части промзоны "Коровино".

В июне 2021-го были подписаны еще два договора – о реорганизации промзоны "Кунцево" и второго участка "Коровино". Спустя несколько месяцев стало известно о том, что преобразится и промзона "Алтуфьевское шоссе".

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве недвижимости на территории бывшей промышленной зоны "Волгоградский проспект". На месте складов, автосервисов появятся высокотехнологичные производства, бизнес-центры, спортивные клубы и другие объекты.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 20:03 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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