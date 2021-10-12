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Мой район
На территории детской больницы имени Сперанского появились арт-объекты и цветники

На территории детской больницы имени Сперанского появились арт-объекты и цветники

Теперь возле одного из старейших медучреждений Москвы есть территория с удобными подъездами и системой видеонаблюдения.
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Благоустройство территории возле медучреждения не менее важно, чем ремонт внутри самого здания. Красивая, ухоженная площадь поднимает пациентам настроение и настраивает их на выздоровление.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Так, завершилось комплексное благоустройство территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 имени Сперанского. Площадь приведенного в порядок участка составляет 8,4 гектара.

Мэр города Сергей Собянин, посетив медучреждение, оценил благоустройство природной территории. Получилась своего рода "исцеляющая среда". Градоначальник надеется, что после прогулок маленькие пациенты пойдут на поправку гораздо быстрее.

"Мы решили территории больниц менять постепенно и территорию за территорией превращаем в хорошего уровня общественные места, где можно и больным детишкам покачаться на качелях, и их родителям прогуляться, и местным жителям", – сказал Собянин во время посещения ДГКБ № 9.

Между хирургическим и инфекционным корпусами создали комфортное пространство для отдыха и прогулок. Территория украшена цветниками, кинетическими фигурами, арт-объектами. Например, из окон медучреждения можно увидеть большие разноцветные буквы, которые складываются в слово "выздоравливай".

За инфекционным корпусом появилась спортивная площадка и уютное место отдыха для персонала больницы. Для комфорта и безопасности пациентов установлены 164 современных уличных фонаря и 47 камер видеонаблюдения. А для быстрого и безопасного подъезда было организовано круговое движение. Увеличилось количество парковочных мест для машин скорой помощи.

Преобразилась и природная зона возле Нижнего Красногвардейского пруда, примыкающая к ДГКБ №9. На этом месте также разбили цветники, высадили кустарники. Помимо этого, отреставрированы металлические беседки и проложены новые дорожки.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении ремонта трех корпусов Боткинской больницы. В здании медучреждения разместился центр амбулаторной онкологической помощи. Мэр Москвы отмечал, что в больнице максимально комфортная обстановка как для пациентов, так и для врачей.

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Фото: В. Новиков / www.mos.ru
Автор: 12 октября 2021, 17:10 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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