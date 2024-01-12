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Пятница 12 января

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Четыре опасных "звоночка", после которых надо бежать от мужчины

Четыре опасных "звоночка", после которых надо бежать от мужчины

Важно еще на начальном этапе отношений распознать обман партнера. Психологи рассказывают, на что в поведении мужчин следует обратить особое внимание.

Любые отношения предполагают комфорт и отсутствие обмана. Женщины чаще всего формируют идеальный образ мужчины, не замечая тревожных "звоночков". Отдельные привычки или стиль поведения может говорить о недобрых намерениях избранника. WomanHit рассказывает, на что следует обратить внимание.

Зависимость

Важно четко осознать. что любая зависимость опасна. Речь идет и о наркотической, и об игровой, и о наркотической приверженности. Отношения с человеком, у которого имеется навязчивое желание потребления вредных веществ, могут закончится психологической или даже физической травмой. Лучше и не начинать.

Обещания

Огромное количество обещаний о долгой и счастливой жизни на первоначальных этапах отношений – популярная уловка. таким образом не очень порядочные мужчины формируют желаемую картинку, не давая возможности объективно оценить текущую ситуацию. подобной схемой часто пользуются мошенники.

Надежность в мелочах

Все же одним из основных принципов "здорового" мужчины является следование формуле "Сказал – сделал". Важно обращать внимание на мелочи и обещания, которые партнер выполняет или забывает. Если он много говорит, но ничего не делает, то лучше отказаться от дальнейшего общения.

Физическое насилие

Даже если мужчина рассказывает о фактах применения силы в отношении женщин в других отношениях, то высок риск использования данного паттерна поведения с новой избранницей. Любое физическое воздействие недопустимо.

12 января 2024, 04:28
Поцелуй на лавочке. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

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