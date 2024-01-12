Четыре опасных "звоночка", после которых надо бежать от мужчины

Важно еще на начальном этапе отношений распознать обман партнера. Психологи рассказывают, на что в поведении мужчин следует обратить особое внимание.

Любые отношения предполагают комфорт и отсутствие обмана. Женщины чаще всего формируют идеальный образ мужчины, не замечая тревожных "звоночков". Отдельные привычки или стиль поведения может говорить о недобрых намерениях избранника. WomanHit рассказывает, на что следует обратить внимание.

Зависимость

Важно четко осознать. что любая зависимость опасна. Речь идет и о наркотической, и об игровой, и о наркотической приверженности. Отношения с человеком, у которого имеется навязчивое желание потребления вредных веществ, могут закончится психологической или даже физической травмой. Лучше и не начинать.

Обещания

Огромное количество обещаний о долгой и счастливой жизни на первоначальных этапах отношений – популярная уловка. таким образом не очень порядочные мужчины формируют желаемую картинку, не давая возможности объективно оценить текущую ситуацию. подобной схемой часто пользуются мошенники.

Надежность в мелочах

Все же одним из основных принципов "здорового" мужчины является следование формуле "Сказал – сделал". Важно обращать внимание на мелочи и обещания, которые партнер выполняет или забывает. Если он много говорит, но ничего не делает, то лучше отказаться от дальнейшего общения.

Физическое насилие

Даже если мужчина рассказывает о фактах применения силы в отношении женщин в других отношениях, то высок риск использования данного паттерна поведения с новой избранницей. Любое физическое воздействие недопустимо.