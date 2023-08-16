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Как подготовить организм к осени

Как подготовить организм к осени
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Как бы ни было грустно, но лето скоро подойдет к концу. И время подумать, как подготовить организм к похолоданию.

Врач общей практики Мария Беляева поделилась, что можно сделать, чтобы легче перенести похолодание и дожди. Предотвратить заболевания на фоне ослабления иммунитета проще, чем уже вылечить появившееся.

В первую очередь стоит обратить внимание на сон. Желательно спать не менее семи часов в день, при этом избегать переохлаждения и сквозняков. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Мария Беляева также подчеркнула важность здорового сбалансированного питания, в котором должны присутствовать необходимые организму в период холодов микроэлементы.

"Желательно иметь три основных приема пищи в день. При этом употреблять достаточное количество белков и сложных углеводов", – отметила врач.

При этом она отметила, что витаминные комплексы также можно включить в рацион. Однако лучше этого не делать, если нет прямого указания от врача.

Перед едой и после посещения публичных мест необходимо мыть руки. Также важно не забывать мыть продукты – овощи, фрукты, ягоды.

Также важным пунктом сохранения здоровья в осенний период Мария Беляева назвала физическую нагрузку. Она порекомендовала включать в распорядок дня легкие упражнения и избегать ударных нагрузок и занятий на улице в непогоду.

16 августа 2023, 00:15
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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