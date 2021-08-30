Модно и практично: как правильно выбрать школьную форму

Хорошая форма должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, нравиться ребенку, быть удобной и при этом отвечать стандартам школьного дресс-кода. Как учесть все нюансы и сделать правильный выбор, рассказала Лена Лежнева – основатель бренда праздничных платьев Lelu Kids.



Качество и безопасность



В нашей стране требования к качеству материалов, которые применяются для изготовления детской одежды, прописаны в Техническом Регламенте Таможенного Союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

Для разных возрастов и типов одежды есть отдельные требования. Основные показатели: химический состав материала, из которого сделаны вещи, воздухопроницаемость, устойчивость окраски к стирке, сухому трению и поту, гигроскопичность (свойство ткани поглощать влагу), содержание формальдегидов, качество швов и окраски ткани.

Расскажу подробнее о стандартах, которым соответствует правильная школьная форма. Согласно рекомендациям, содержание натуральных волокон должно быть не менее 60% в рубашках и блузах и не менее 40% — в костюмах. Подкладочная ткань должна состоять из натуральных материалов (хлопок) или искусственных (несинтетических) материалов (вискоза), — это позволяет ей "дышать". В составе ткани верха должно быть не менее 45% натуральных материалов (шерсть, хлопок, лен). Но допускается небольшое количество синтетических волокон, которые продлевают ее эксплуатацию, повышают износостойкость и улучшают внешний вид.

Обратите внимание на ярлык: на нем должен быть указан состав ткани верха и подкладки, а также рекомендации по уходу. При этом состав ткани на ярлыке должен полностью совпадать с составом на этикетке. Дополнительно убедиться в безвредности ткани, из которой изготовлена форма, поможет сертификат соответствия. Его наличие гарантирует безопасность изделий, которые производит компания. У нас такой сертификат соответствия есть, и школьная форма нашего производства полностью отвечает требованиям Роскачества.

Фурнитура не должна быть травмоопасной, поэтому перед покупкой проверьте все острые элементы на пуговицах, молниях и застежках. Это особенно важно для детей младшего школьного возраста. Что касается швов, то они должны быть крепкими. У верхнего и нижнего концов боковых карманов должны быть проставлены машинные закрепки, а низ брюк должен быть обработан. Торчащие нитки, расходящиеся швы и кривые строчки — повод отказаться от покупки формы.

Расцветки

Белые рубашки и блузки выглядят очень нарядными, но крайне непрактичны. Если хотите облегчить свои будни и не тратить много времени на уход за школьной одеждой, выбирайте форменные вещи светло-голубых, нежно-розовых, пастельно-салатовых или кремовых расцветок. Загрязнения на таких манжетах и воротниках меньше бросаются в глаза и их легче отстирать. Для торжественных случаев будет достаточно одной белой однотонной рубашки для мальчика или блузки для девочки.

Говоря о психологии цвета, отмечу, что зеленый цвет оказывает на психику успокаивающее воздействие. При перепадах настроения одежда синего цвета будет способствовать гармонизации состояния и одновременно настраивать на деловой лад. Коричневый зовут королем прагматиков и консерваторов: с другими предметами гардероба правильно подобранной гаммы он будет смотреть не скучно, а изысканно и элегантно. А вот черный и серый считаются очень взрослыми цветами, поэтому их лучше использовать по минимуму или разбавлять предметами одежды и аксессуарами жизнерадостных оттенков.

Фасоны

Если правила вашего учебного заведения это допускают, то рекомендую вместо пиджака выбрать жилет и кардиган. Дети младшего и среднего возраста обычно очень активны и подвижны. И чем удобнее школьная одежда, тем легче будут даваться учебные будни. По этой причине для девочек лучше выбирать не блузку и юбку, а платье или сарафан. После беготни на переменке кофта или рубашка могут выправиться из юбки, и образ станет неопрятным. Кроме того, покупка одного изделия будет выгоднее, чем отдельно верха и низа.

Брать форму "на вырост" — не лучшая идея, поскольку при ежедневной носке по 4-8 часов она может износиться к окончанию учебного года. Если ребенок еще и подрастет за это время, придется точно покупать новый комплект. Компенсировать изменения в росте, иногда в весе и обеспечить подвижность непоседам позволяют детали. Например, пояс на платье или сарафане вместо ремня, регулируемые лямки на брюках-кюлотах и резиновые вставки по бокам брюк. Благодаря им изделие хорошо садится на любую фигуру, удачно скрывает недостатки и продлевает актуальность формы.

Обращайте внимание на наличие карманов — такие детали важны и добавляют комфорта. Для девочек оптимальная длина юбки будет около колена, либо плюс-минус 10 сантиметров. Для младшеклассниц лучше подобрать не прямую юбку-карандаш, а чуть расклешенную, в складку, со сборкой или плиссированную, чтобы активничать было удобнее.

Согласно гигиеническим нормам, школьную форму нужно менять минимум раз в неделю. Таким образом, вам понадобится хотя бы два комплекта, которые будут чередоваться. Также рекомендую подбирать элементы формы в одном оттенке и стиле, чтобы их было легко сочетать между собой.