Чем заняться на майские в Москве

Москвичей ждут длинные майские выходные и важные праздничные даты. В эти дни пройдет множество концертов и мероприятий на любой вкус. Чтобы не пропустить самое интересное – читайте обзор культурных событий столицы от "Дни.ру".

1 мая, среда

Музей Москвы представляет выставку "Город на высоте: Москва и москвичи в годы войны", которая будет проходить на территории смотровой площадки PANORAMA360 на 89-м этаже башни "Федерация Восток" комплекса "Москва-Сити". Она будет посвящена жизни города и горожан в годы Великой Отечественной войны. Гости увидят фотографии города в годы Великой Отечественной Войны из коллекции музея, смогут оценить масштаб изменений, затронувших город и "вживую" сравнить две Москвы. Выставка продлится до 1 июня.

1 мая стартует Международный фестиваль и конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella". Каждый день на сценах фестиваля, а их аж 38, гостей ждут десятки концертов и десятки часов музыки. Сцены установят на площади Революции и на Тверской площади, в Камергерском переулке, на улицах Кузнецкий мост, Новый Арбат, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской и других местах города. Кроме концертов в программе будут зрелищные мюзиклы и музыкальные спектакли, различные мастер-классы, а также особая творческая программа, посвященная Дню Победы.

В Галерее Классической Фотографии продолжит работу международная арт-выставка мастеров кино рекламы "ПЭКШОТ 2019", посвященгая 100-летию ВГИК им. Герасимова. В мероприятии примут участие более пятидесяти режиссеров, операторов и художников современного российского кино и телевизионной рекламы. На выставке они представят свои авторские работы, большей частью не связанные с профессиональной деятельностью, результат творчества в свободное время. Это будут живописные, графические и фотоработы, а также сценические костюмы, видео-арт и другие произведения из области визуальных искусств. Выставка продлится до 9 июня.



2 мая, четверг

В "Ритм Блюз Кафе" выступит московский коллектив Wicked Rumble. Это двенадцать музыкантов, исполняющий классический блюз в утяжеленном металлическом звучании. Проект имеет собственный материал, а также исполняет кавер-версии на песни известных музыкантов, отдавая предпочтение классике блюз-рока вроде Albert King, The Doors и Jimi Hendrix.

3 мая, пятница

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Вивальди. Времена года. Макс Рихтер. Времена года". Как отмечают организаторы, гениальные произведения становятся спутниками многих поколений, проходят сквозь века, ничуть не теряя своей притягательности и глубины творческого замысла. Но время меняет нас и заставляет по-новому взглянуть на привычные и устоявшиеся каноны.

4 мая, суббота

В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут балет "Спящая красавица". "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез, – говорит музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети.

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт под названием "Титаник, Список Шиндлера, Амели". В программу войдут признанные шедевры мировой киномузыки. Многие знаменитые саундтреки уже давно перешагнули границы экрана и восхищают всех ценителей хорошей музыки. Публика услышит широко известные сочинения, которые напомнят великолепные фильмы и подарят чудесное настроение.

В театре Todes покажут спектакль "До встречи в сказке". Зрителей ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок на страницах волшебной книги. Это новая удивительная история с высокотехнологичным, виртуальным перемещением в сказочный мир. Завораживающая музыка и магия света, фантастические костюмы и великолепие танца – все это поможет создать атмосферу настоящей сказки. Но главное, конечно, – танцы.

5 мая, воскресенье

В Малом театре покажут премьерный спектакль "Всегда зовите Долли!", который был поставлен режиссером Владимиром Ивановым в честь юбилея известной актрисы Ирины Муравьевой. Она исполнит одну из главных ролей в спектакле по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!". Героиня Муравьевой (Сваха) неожиданно решает выйти замуж за богатого вдовца, которому ищет молодую невесту, и она уже познакомила клиента с потенциальной пассией. Героиня Муравьевой всячески пытается очернить девушку перед будущим женихом, создавая комичные ситуации. Партнером актрисы стал народный артист России Валерий Афанасьев.

Московский Театр на Юго-Западе приглашает гостей на премьеру спектакля "Зойкина квартира". Режиссер Олег Анищенко, чьи работы славятся нестандартным и порой провокационным подходом, на этот раз поставил Булгакова. "Зойкина квартира" – самая фееричная, смешная и язвительная пьеса одновременно. В ней остро чувствуются изъяны нашей жизни, которые окружают нас во все времена. В затейливом пространстве квартиры, по совместительству являющейся ателье по пошиву одежды и публичным домом, собралась разношерстная компания, объединенная страстным желанием покинуть "Советский рай" любым способом.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится концерт "Песни военных лет". Эти песни хранят чувства и мысли людей, для который события тех страшных лет – не глава из учебника истории, а реальность., и эти произведения – тоже важный документ той эпохи. Зрители услышат знакомые с детства мелодии и слова, которые трогают в самое сердце, в них переплелись моменты отчаяния и надежды, боли и радости, мужества и веры в Победу.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки известная американская исполнительница Снатам Каур, получившая мировую известность за превращение традиционных индийских песнопений в чувственные современные композиции. В программе "Сакральная музыка, несущая мир" Снатам Каур представит композиции из нового альбома "Возлюбленный", а также, разумеется исполнит свои самые известные хиты.

В концертном зале "Зарядье" состоится лекция-концерт "Музыкальные инструменты: что у них внутри?". Ведущая – музыкальный журналист Екатерина Ключникова и учащиеся Московской средней специальной музыкальной школы (колледж) им. Гнесиных. Гости узнают, из какой страны родом скрипка, сколько струн у арфы и что общего у нее с роялем. Юные любители музыки постигнут азы устройства музыкальных инструментов, окунутся в их историю и услышат, как они звучат.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!", ее художественный руководитель – Народный артист СССР Василий Лановой. Концерт накануне праздника Великой Победы станет своеобразным творческим предисловием к проведению шествия "Бессмертного полка" 9 мая 2019 года на Красной площади. В концертной программе примут участие звезды российской эстрады и кино.

6 мая, понедельник

В клубе "16 тонн" выступит группа "Воскресение". Это настоящие первопроходцы российского рока, берущие свое начало еще в 1970-х годах. Творческий путь был нелегок, несколько раз группа распадалась, но все же жива до сих пор. В настоящее время "Воскресение" – это сольный проект ее бессменного лидера Алексея Романова. Зрителей ждет фирменный узнаваемый вокал, а также все самые известные песни: "Кто виноват?", "Я привык бродить один", "Так бывает", "Не торопясь", "Случилось" и другие.

7 мая, вторник

В клубе "16 Тонн" презентует новый альбом Анна Ворфоломеева. Ее авторские песни– лиричный рок-н-ролл с нотками ретро в стиле "Битлз" и "Браво", посвященные поискам счастья и захватывающим жизненным историям. А иногда это очень личные откровения. Анне легко дается взаимодействие с публикой благодаря теплой "летней" энергетике.

8 мая, среда

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского состоится VII Международный открытый фестиваль искусств, на котором Московский драматический театр "Человек" представит музыкально-поэтическую композицию "Из тени в свет". Публику ждет поэзия А. Тарковского, И. Бродского, Д. Хармса, Г. Шпаликова, Г. Аполлинера, Б. Сандрара, А. Рембо, а также музыка С. Рахманинова и джазовые композиции.

9 мая, четверг

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдет концерт "Нам дороги эти позабыть нельзя...", посвященный Дню Великой Победы. На сцену выйдет Академический хор русской песни. В программу войдут сочинения, ставшие частью военной истории СССР и России: "Синий платочек", "Темная ночь", "Смуглянка", "Соловьи", "Огонек"… Каждое произведение по-своему символично, в каждом – отголоски славного прошлого. "Яблочко, "Вечер на рейде", "Дорога на Берлин"… Песня была духовным оружием, звала в бой и вселяла уверенность в победе. Концерт задуман как яркое красочное костюмированное представление, в которомпринимают участие вокальная, оркестровая и танцевальная группы Академического хора русской песни.

На площади Белорусского вокзала состоится выступление коллектива "Хор Турецкого" с программой "Песни Победы". В этом году "Песни Победы" в исполнении "Хора Турецкого" и SOPRANO услышат не только в Москве, но и таких городах, как Рим, Париж, Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто, Варшава, Будапешт, Прага, Вена, Берлин, Циндао, Пекин и Минск. Это будет уникальный музыкальный марафон, который призван напомнить каждому о событиях Второй мировой войны и важности победы.

В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут спектакль "Сын полка" по знаменитому роману Валентина Катаева. Это рассказ о мальчике Ване Солнцеве, который в войну потерял всех своих родных, но нашел вторую семью в полку разведчиков. На первом плане – трогательные и драматические взаимоотношения Вани с капитаном Енакиевым и суровым ефрейтором Биденко в антураже сцены. Музыка Александра Флярковского, созвучная песням военных лет, становится фоном солдатского быта. Во фронтовых песнях оживают знакомые мотивы: и ночлега под открытым небом, и неизменной шинели, и водицы из ручья, и, конечно же, солдатских портянок. В финале на экране транслируются кадры праздничного парада на Красной площади 1945 года, которые чередуются с кадрами, запечатлевшими сегодняшние лица ветеранов Великой Отечественной войны.

В концертном зале "Зарядье" покажут оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". Главные партии в спектакле исполнят ведущие солисты оперной труппы Приморской сцены Анастасия Кикоть, Евгений Плеханов, Вячеслав Васильев, Сергей Плешивцев, Алексей Костюк, Лаура Бустаманте, Роман Крукович. В спектакле будут задействованы Симфонический оркестр Мариинского театра и хор Приморской сцены. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

10 мая, пятница

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит Хор Валаамского монастыря с программой "Вера и Победа". В программу концерта войдут пасхальные литургические гимны, древние распевы, шедевры русской духовной и вокально-хоровой музыки (Чеснокова, Глинки, Рахманинова, Прокофьева и др.), а также любимые несколькими поколениями россиян песни о войне (Молчанова, Соловьева-Седого, Тухманова) и старинные казачьи песни.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Игроки" по мотивам одноименной пьесы Н.Гоголя. Иинфернальная постановка Олега Анищенко раскрывает истинного Гоголя-мистика. Зрители увидят смену времен и эпох, непреодолимое и неизменное желание человека иметь все и сейчас. Это история, где стираются границы реального и потустороннего мира, и где главная валюта – это человеческая жизнь. Воедино смешаются танцевальная вакханалия от гуру хореографии Артура Ощепкова и народный психодел от известной фолк-рок певицы Инны Желанной.

11 мая, суббота

В "Геликон-опере" покажут спектакль "В гостях у оперной сказки". Это музыкальная постановка для взрослых и детей, которая поможет в доступной форме показать юным зрителям и их родителям шедевры оперной классики в исполнении солистов и симфонического оркестра "Геликон-оперы". "Несколько лет назад спектакль с таким названием шел в нашем театре, но это – даже не возобновление, а абсолютно новая работа, – говорит режиссер спектакля Илья Ильин. – Мы подготовили представление, использовав все технические возможности нового суперсовременного зала "Геликон-оперы". Надеюсь, наши юные зрители будут не только наблюдать, но и с удовольствием участвовать в этом интерактивном спектакле".

В концертном зале "Зарядье" выступит ансамбль Gnessin Baroque с программой итальянской музыки XVII-XVIII веков. Музыканты ансамбля давно знают друг друга и много играли вместе. Ольга Мартынова, Марина Катаржнова и Август Крепак – признанные специалисты в области исторического исполнительства. Мартынова и Катаржнова известны и как крупные педагоги, воспитавшие целую плеяду музыкантов, лауреатов международных конкурсов. В этот вечер ансамбль Gnessin Baroque исполнит ранние итальянские и немецкие сонаты. Они заметно отличаются от классических сонат Гайдна, Моцарта или Бетховена: в конце XVII века жанр сонаты был еще достаточно новым, четких правил их сочинения не существовало, поэтому в них можно встретить и танцы, и фуги, и пассакалии, и вариации, и пылкие быстрые темы, и красивейшие Adagio.

12 мая, воскресенье

На Останкинском пруду пройдет Второй Парусный Фестиваль в рамках Традиционной Останкинской детской парусной регаты, посвященной празднованию Дня Победы. Гостей ждет регата на яхтах, концертная программа от российских артистов и детских ансамблей, мастер-классы, лекции и активности. Центральное событие ХХ юбилейная Традиционная Останкинская детская парусная регата с гонками и эстафетами, которая проводится с 1974 года и посвящена Дню Победы 9 мая 1945, памяти воинов ВОВ и тружеников тыла. Около 100 детей-спортсменов, их родители, представители яхт-школ примут участие в соревнованиях. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь (http://sail-fest.ru/).

В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут спектакль "Путешествие Незнайки" по мотивам знаменитых книг Николая Носова. Герои запели и затанцевали в этой веселой постановке для маленьких зрителей. Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные "коротышки" отправляются в путешествие на воздушном шаре, где они успевают пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга. Стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.

13 мая, понедельник

В концертном зале "Зарядье" на сцену выйдет Полина Шамаева – одна из самых востребованных певиц нового поколения, солистка Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра, победительница V сезона телеконкурса "Большая опера" на телеканале "Россия-Культура" (2017). Полина искусно исполняет русскую и европейскую оперу, а также русскую и европейскую духовную музыку. В ее репертуаре партии более чем в 40 произведениях кантатно-ораториального жанра. Подготвлена программа, состоящая из двух частей: условно "восточной" и "западной". В рервом отделении будут исполнены "Монолог Заремы" из музыки к инсценировке поэмы "Бахчисарайский фонтан" Аренского, а также популярные романсы русских классиков: "Зулейка" Рубинштейна, "Песнь цыганки" Чайковского, "Не пой, красавица, при мне" Чайковского и другие. Во втором отделении прозвучит испанская музыка: от "Семи испанских песен" Де Фалья до хитовой "Хабанеры" Бизе.

14 мая, вторник

В Крокус Сити Холле выступит известный турецкий поп-исполнитель Таркан. Артист представит свежий альбом "10", ознаменовавший возвращение певца к танцевальной поп-музыке с восточными мотивами. Песни нового альбома быстро вошли в национальные чарты таких стран, как Англия, Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Болгария, а также Кыргызстан и Катар. Помимо новых песен, на концерте также прозвучат полюбившиеся всем хиты.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки даст концерт Пол Ромеро, автор музыки к культовой классической видеоигре Heroes Of Might & Magic, а также таким знаковым играм, как Everquest, Never Winter Nights и Creature Quest. Зрителей ждет программа, в основе которой аранжировки любимых мелодий из фэнтези-саги для фортепиано и оркестра. К Ромеро присоединится его друг и коллега, саксофонист Брок Саммерс.

15 мая, среда

В концертном зале "Зарядье" выступит дуэт А&А с программой "Пляска смерти", исполняемой на двух клавесинах. Данный дуэт – это Анна Кискачи и Анастасия Антонова. Они доверяют клавесину любую музыку – от эпохи Ренессанса до наших дней, причем применение современных технологий позволяет инструментам звучать ярко и насыщенно. Прозвучат танцы пяти веков – от старинных паван и гальярд до Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля – "Пляска смерти" Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в четыре руки. Кроме того, каждое произведение программы получит собственную визуальную концепцию, индивидуальный образ, созданный художником Василием Бычковым.

16 мая, четверг

В Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка "FACES" известного fashion-фотографа Данила Головкина. В рамках экспозиции будут представлены снимки российских знаменитостей, а также многих других звезд мировой величины. На счету фотографа работа с такими изданиями, как Vogue, ELLE, Harper's Bazaar. Он также снимал обложки для GQ, Tatler, Glamour, Esquire, l'Officiel. Головкину позировали такие звезды, как Алена Долецкая, Федор Бондарчук, Теодор Курентзис, Наталья Водянова, Сергей Полунин, Паулина Андреева, Наоми Кэмпбелл, Эдриан Броуди, Джерард Батлер, Филипп Старк, Джорджио Армани, Джон Гальяно, Доменико Дольче, Стефано Габбана и многие другие. Выставка продлится до 2 июня.

Всех любителей хорошей музыки ждет первый конкурсный день Emporio Music Fest 5. Это конкурс мультиформатной музыки, созданный лидером группы A’STUDIO, пианистом, композитором, аранжировщиком и продюсером Байгали Серкебаевым, который проводится уже в пятый раз. Победителей конкурса выбирает авторитетное жюри во главе с Байгали Серкебаевым, куда входят известные музыканты и продюсеры: Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Кети Топурия, Алексей Чумаков, Алсу, Лариса Долина, Тимур Родригез, Нюша, Юлианна Караулова, Тина Кузнецова, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили и др. Главнымпризом за победу в "EMF"традиционно становитсяпоездка на "Montreux Jazz Festival" в легендарный город Монтрё в Швейцарии.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини". Это одно из ярчайших произведений для фортепиано с оркестром в творчестве композитора. Рапсодия на тему Паганини относится к позднему периоду творчества. В течение нескольких лет, композитор работал над сочинением. Целью, которую он ставил для себя являлось объединение современных джазовых импровизаций с классическим романтическим произведением. Премьера состоялась 7 ноября 1934 года.

В Центральном Доме Актера покажут "Magic of music". Это история о трех талантливых людях, которые в начале своего пути терпели неудачи в творческой карьере. Техник пишет музыку, но ни один продюсер не хочет браться за его раскрутку. Уборщица мечтает быть актрисой, но на каждом кастинге ей отказывают, объясняя отказ тем, что она недостаточно красива. Официантка играет в театрах маленькие незаметные роли и еле-еле сводит концы с концами. Каждый из них упорно идет к своей цели, и, однажды, судьба дала им шанс, соединив их вместе с помощью магии музыки.

В "Зеркальном зале" состоится концерт "Органный мир Аниме", где будет исполнена музыка из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. В необычайных мирах этого режиссера грань между реальным и фантастическим условна. И звуки органа для исполнения музыкальный тем здесь подходит отлично. Музыка и мастерство художника разбудят воображение, погрузят в созерцательное настроение и будут сопровождать зрителей в удивительном путешествии вместе с любимыми героями аниме, которые в каждом из знаменитых мультфильмов отправляются на поиски собственного пути и непременно его находят.