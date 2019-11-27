Раскрыто истинное лицо Меланьи Трамп

Известный профайлер Дмитрий Рассохин описал истинное лицо супруги американского президента. По его мнению, Меланья Трамп практически всегда ходит в маске.



Доктор философии, кандидат психологических наук и ректор института психологии управления изучил кадры первой леди США в самых разных ситуациях. Он пришел к выводу, что Меланья Трамп сильно меняется, когда появляется на публике.

По словам эксперта, такой психотип относится к категории демонстративных, когда человек любит быть у всех на виду, хорошо играет и справляется с любой ролью. Однако нервная система Меланьи Трамп не очень сильная, поэтому у нее периодически прорываются через маску настоящие эмоции.

"Говорят они о том, что ей не всегда нравится то, что она делает", – цитирует Рассохина Teleprogramma.pro. Он отметил, что Меланья Трамп иногда сдерживает гнев, когда к ней прикасаются – это ей не всегда по душе. "А вот когда она с детьми, сразу же расцветает, становится настоящей, с реальными эмоциями", – высказался специалист.

Профайлер заявил, что жена Дональда Трампа свободолюбивая личность. Ей не нравится протокол, потому что он не позволяет ей жить так, как хочется. Поэтому она нередко бывает недовольной. Чаще всего негатив первая леди США испытывает по поводу своего супруга. Ведь именно он является причиной ее ограничений.

"Однозначно она не веселая, не душевная, не открытая. Она себе на уме, достаточно сдержанная, на людях не может проявиться полностью. У нее есть все признаки подавленного гнева", – раскрыл истинное лицо Меланьи Трамп эксперт. По его мнению, улыбка экс-модели всегда натянутая, но когда она спадает, видны четко оттянутые вниз уголки губ.

Еще один момент выдает Меланью Трамп – всегда поджатое нижнее веко. Это говорит о постоянном нахождении в ситуации повышенной внимательности к окружению.